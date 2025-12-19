विज्ञापन
AUS vs ENG, 3rd Test: ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

Travis head record: हेड का शतक एक ड्रामे के बाद आया, जब हैरी ब्रूक ने उनका कैच गली में 99 रन पर टपका दिया था.  उन्होंने इंग्लैंड को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर किया, और 146 गेंदों में अपना 11वां टेस्ट शतक पूरा किया.

Travis head record in Test: ट्रेविस हेड का धमाका
  • ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 142 रन बनाकर अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक पूरा किया है
  • हेड ने एडिलेड के घरेलू मैदान पर हर मैच में शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है
  • ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलियाई घरेलू मैदान पर लगातार चार शतक बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं
Travis head World record : ट्रेविस हेड ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक ठोक इतिहास रच दिया. हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी की और गेंदबाजों को हैरान और परेशान कर दिया. हेड ने अबतक 142 रन बना लिए हैं. उनके साथ क्रीज पर एलेक्स कैरी मौजूद हैं. कैरी ने 52 रन बनाकर नाबाद हैं. बता  दें कि हेड ने अपनी शतकीय पारी के दौरान एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. हेड दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने घरेलू मैदान पर जितने भी मैच खेले हैं वहां उन सभी मैचों में हेड ने शतक लगाया है.

ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

बता दें कि एडिलेड का मैदान ट्रेविस हेड का  घरेलू मैदान  हैं. हेड का जन्म एडिलेड में ही हुआ है. हेड से पहले किसी भी खिलाड़ी ने अपने घरेलू मैदान पर ऐसा कारनामा नहीं किया था. यही कारण रहा कि जब हेड ने अपना शतक पूरा किया था उन्होंने अपनी घरेलू पिच को चूमा और सालाम किया. इसके अलावा ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलियाई मैदान पर लगातार चार शतक बनाने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी बने हैं. 

99 पर छूटा था हेड का कैच

हेड का शतक एक ड्रामे के बाद आया, जब हैरी ब्रूक ने उनका कैच गली में 99 रन पर टपका दिया था.  उन्होंने इंग्लैंड को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर किया, और 146 गेंदों में अपना 11वां टेस्ट शतक पूरा किया. एडिलेड में यह उनका लगातार चौथा टेस्ट शतक था, जिसने इस वेन्यू के साथ उनके खास रिश्ते को और मजबूत किया. कैरी ने पहली पारी में शतक लगाने के बाद इस शानदार मैच को जारी रखते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा किया.  स्टंप्स तक, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 271 रन था, और उनके पास 356 रनों की बढ़त थी.  ऑस्ट्रेलियाई टीम सीरीज में पहले ही 2-0 से आगे हैं, और एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जगह मजबूत कर ली है.  

