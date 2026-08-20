गॉल जीत से मिले 5 बड़े पॉजिटिव, दूसरे टेस्ट में श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ाएगा भारत, सुथार समेत ये खिलाड़ी बने तुरुप का इक्का

गॉल में पहले टेस्ट में श्रीलंका पर भारत की 165 रन की जबरदस्त जीत ने मेहमान टीम को दूसरे मैच से पहले काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है. भारत के बल्लेबाजों के अलावा स्पिनरों ने भी कमाल की गेंदबाजी की जिसके सामने श्रीलंका के बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गई. बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मैच में 10 विकेट लिए जिससे भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 165 रन से हराकर दो मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की. अब सीरीज का दूसरा मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा. ऐसे में जानते हैं 5 ऐसे पॉजिटिव बात जिसे लेकर भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में उतरेगी.

जबरदस्त स्पिन अटैक

भारत के स्पिनरों ने गेम को शानदार तरीके से कंट्रोल किया, लगातार श्रीलंका के बैट्समैन को परेशान किया और ज़रूरी विकेट लिए.मानव सुथार ने मैच में 10 विकेट लिए तो वहीं, कुलदीप और जडेजा ने मिलकर 5 विकेट लिए. यानी श्रीलंका के 20 विकेट में 15 विकेट भारत के स्पिनरों ने चटकाए.

मानव सुथार का ड्रीम डेब्यू

युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर मैच में 10 विकेट लेकर चर्चा का विषय बन गया, जिससे प्रेशर में खेलने की उसकी काबिलियत का पता चला. सुथार के रूप में भारत को एक बेहतरीन स्पिनर मिल गया है जिसकी तलाश भारतीय टीम बहुत पहले से कर रही थी. बता दें कि मानव ने दूसरी बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट लिए. उन्होंने इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पदार्पण टेस्ट मैच में यह कारनामा किया था.

मजबूत टीम बैलेंस

भारतीय टीम पहले टेस्ट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों डिपार्टमेंट में कमाल का दिखा, बल्लेबाजों ने भी खूब रन बनाए, सबसे बड़ा पॉजिटिव देवदत्त पडिक्कल रहे जिन्होंने नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए शानदार शतकीय पारी खेली जिसके दम पर भारत ने पहली पारी में 462 रन का स्कोर खड़ा किया था. गेंदबाजी और बल्लेबाजी, दोनों के योगदान से भारत अच्छी तरह बैलेंस्ड दिखा, जिससे वे पूरे टेस्ट में आगे रहे.

जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस

बॉलर ने अपने प्लान को असरदार तरीके से लागू किया, जिससे भारत ने श्रीलंका को दो बार आउट किया और आराम से जीत हासिल की. भारत ने 20 विकेट लेकर श्रीलंका के लिए मैच में बने रहना मुश्किल कर दिया था.

देवदत्त पडिक्कल

साई सुदर्शन के सीरीज से बाहर होने के बाद पहले टेस्ट में नंबर तीन पर उतरे पडिक्कल का प्रदर्शन बल्ले से शानदार रहा, उन्होंने 167 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिससे भारतीय टीम श्रीलंका पर शिकंजा कस सकी.कर्नाटक के इस बल्लेबाज ने दूसरी पारी में भी 44 रनों की अहम पारी खेली.पडिक्कल ने अपनी बल्लेबाजी से जाहिर कर दिया है कि नंबर 3 बल्लेबाजी क्रम की जो तलाश थी, वह लगभग खत्म हो गया है. पडिक्कल की 230 गेंदों की लंबी पारी में बेहतरीन फुटवर्क और श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक इरादा दिखा. उन्होंने 15 चौके और एक छक्का लगाया. अपने राज्य कर्नाटक की शानदार बैटिंग परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पडिक्कल ने 100 रन पूरे करने के बाद अपना विकेट नहीं गंवाया और उसे 150 से ज्यादा के स्कोर में बदला, जिससे भारत 460/9 का स्कोर बना पाया.

जीत का मोमेंटम, भारत को हरा पाना अब मुश्किल

सीरीज में 1-0 की बढ़त लेने से भारत मज़बूत स्थिति में आ गया है. गॉल की जीत से मिला कॉन्फिडेंस कोलंबो में उन्हें हराना और भी मुश्किल बना सकता है. श्रीलंका को चोट की चिंता है और भारत का मोमेंटम अच्छा है, इसलिए मेहमान टीम दूसरे टेस्ट में यह मानकर उतरेगी कि उनके पास सीरीज़ जीतने का शानदार मौका है.

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