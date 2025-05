MI vs PBKS: टी-20 में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले दुनिया के 10 बल्लेबाज, रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

Most fours in career in T20s: टी20 क्रिकेट में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कमाल कर दिया है. रोहित शर्मा टी-20 क्रिकेट में 1100 चौके लगाने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज बने तो वहीं, दुनिया के 10वें बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित इस खास मुकाम पर पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में पहुंचे. इस मैच में रोहित शर्मा ने 21 गेंद पर 24 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने दो चौके और एक छक्के लगाए. रोहित भले ही बड़ा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन टी-20 में 1100 चौके पूरा करने में सफलता हासिल की. बता दें कि टी-20 में सबसे ज्यादा चौका लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इस समय एलेक्स हेल्स के नाम है. एलेक्स हेल्स ने 1497 चौके अबतक टी-20 में लगा चुके हैं. (Rohit Sharma Most fours in career in T20)

इस मामले में दूसरे नंबर पर डेविड वॉर्नर हैं. वॉर्नर ने अबतक 1352 चौके टी-20 क्रिकेट में लगा चुके हैं. तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के जेम्स विन्स हैं. जेम्स विन्स ने अबतक T20 में 1342 चौके लगाने का कमाल कर चुके हैं.

इसके बाद चौथे नंबर पर इस समय बाबर आजम हैं. बाबर ने अबतक 320 मैच में 1196 चौके लगा चुके हैं. पांचवें नंबर पर विराट कोहली का नंबर आता है.

कोहली ने अबतक ये खबर लिखे जाने तक टी-20 में 1195 चौके लगा चुके हैं. छठे नंबर पर जोस बटलर हैं. बटलर ने 1146 चौके टी-20 में लगा चुके हैं. वहीं, सातवें नंबर पर क्रिस गेल हैं. गेल ने अपने टी-20 करियर में कुल 1132 चौके लगाए थे.

भारत के शिखर धवन आठवें नंबर पर है. धवन ने टी-20 क्रिकेट में 334 मैच खेलकर कुल 1108 चौके लगाए हैं. इसके बाद नौवें नंबर पर इंग्लैंड के जेसन रॉय हैं. रॉय ने टी-20 में 1102 चौके लगा चुके हैं. इसके बाद 10वें नंबर पर रोहित शर्मा हैं. रोहित ने अबतक 461 मैच खेलकर कुल 1100 चौके लगा चुके हैं. रोहित के नाम टी-20 में 12159 रन दर्ज है.