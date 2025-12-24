विज्ञापन
'विराट कोहली की कप्तानी का दौर निराशाजनक था', IPL जीतने वाले कोच का चौंकाने वाला बयान

Tom Moody big Statement on Virat Kohli Captaincy Era : विराट की कप्तानी में भारत ने 50 T20I मैच खेले, जिनमें से 30 जीते, 16 हारे, दो टाई रहे और दो का कोई नतीजा नहीं निकला,

  • टॉम मूडी ने विराट कोहली की कप्तानी के दौर को उम्मीदों के बावजूद निराशाजनक बताया है
  • हरभजन सिंह ने कहा कि विराट के व्हाइट-बॉल कप्तान रहते हुए भारत कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत पाया
  • 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को पाकिस्तान से हार और 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार मिली
Tom Moody on Virat Kohli : विराट कोहली की कप्तानी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आय़ा है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज टॉम मूडी ने कोहली की कप्तानी पर कमेंट किया है और बताया है कि  'कोहली की कप्तानी का दौर निराशाजनक था.'टॉम मुडी का यह बयान काफी वायरल हो रहा है. दरअसल, हरभजन और मूडी जियोहॉटस्टार पर 'राइज ऑफ चैंपियंस' प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उस दौरान भज्जी ने कोहली को लेकर कहा कि, "विराट कोहली के व्हाइट-बॉल कप्तान रहते हुए, भारत को और ज़्यादा ट्रॉफियां जीतनी चाहिए थीं, जिसपर 'टॉम मूडी ने रिएक्ट किया और कोहली की कप्तानी वाले दौरे पर निराशाजनक करार दे दिया है. विराट के कप्तानी वाले दौर को लेकर टॉम मूडी ने कहा: "विराट कोहली का दौर बहुत ज़्यादा उम्मीदों वाला दौर था, लेकिन आखिर में निराशा ही हाथ लगी." 

दूसरी ओर हरभजन सिंह ने कोहली को लेकर बात की औऱ कहा, "विराट के व्हाइट-बॉल कप्तान के तौर पर अपने कार्यकाल में, भारत कोई भी बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत पाया, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से 180 रनों की बड़ी हार मिली, 2019 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 240 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 रनों से हार गए, और ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से दो बड़ी हार मिलीं. कुल मिलकार कप्तान के तौर पर कोहली अच्छे थे लेकिन टीम इंडिया का दौर निराश करने वाला था."

बता दें कि विराट की कप्तानी में भारत ने 50 T20I मैच खेले, जिनमें से 30 जीते, 16 हारे, दो टाई रहे और दो का कोई नतीजा नहीं निकला, जीत का प्रतिशत 60 प्रतिशत रहा. विराट ने 95 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की, जिनमें से 65 जीते, 27 हारे, एक टाई रहा और दो का कोई नतीजा नहीं निकला.

Virat Kohli, Tom Moody, Cricket, Harbhajan Singh
