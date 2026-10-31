Today Match: भारत-न्यूजीलैंड के बीच आखिरी टी20 की जंग, हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस में फाइनल मैच, देखें पूरा शेड्यूल

क्रिकेट फैंस के लिए रविवार, 1 नवंबर का दिन रोमांचक रहने वाला है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां टी20 मुकाबला खेला जाएगा. इसके अलावा हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस में कई बड़े मुकाबले और फाइनल खेले जाएंगे. महिला बिग बैश लीग, नेपाल प्रीमियर लीग और दक्षिण अफ्रीका की सीएसए टी20 चैलेंज में भी टीमें मैदान पर उतरेंगी. वहीं, शेफील्ड शील्ड और फोर्ड ट्रॉफी के मुकाबलों पर भी नजर रहेगी. आइए जानते हैं रविवार को होने वाले सभी मैचों का पूरा शेड्यूल.

फोर्ड ट्रॉफी 2026-27

ओटागो बनाम सेंट्रल स्टैग्स, छठा मुकाबला

समय: सुबह 3:00 बजे (भारतीय समय)

मैदान: यूनिवर्सिटी ओवल, डुनेडिन

भारत ए का न्यूजीलैंड दौरा 2026

न्यूजीलैंड ए बनाम भारत ए, दूसरा अनौपचारिक टेस्ट, दूसरा दिन

समय: सुबह 3:30 बजे (भारतीय समय)

मैदान: हेग्ले ओवल, क्राइस्टचर्च

शेफील्ड शील्ड 2026-27

तस्मानिया बनाम न्यू साउथ वेल्स, आठवां मुकाबला, तीसरा दिन

समय: सुबह 5:00 बजे

मैदान: बेलेरिव ओवल, होबार्ट

क्वींसलैंड बनाम विक्टोरिया, नौवां मुकाबला, दूसरा दिन

समय: सुबह 5:30 बजे

मैदान: द गाबा, ब्रिस्बेन

हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2026

बांग्लादेश बनाम भारत, 11वां/12वां बाउल प्लेऑफ

समय: सुबह 7:10 बजे

मैदान: मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक

श्रीलंका बनाम हॉन्ग कॉन्ग, चीन, 7वां/8वां प्लेट प्लेऑफ

समय: सुबह 8:05 बजे

मैदान: मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक

संयुक्त अरब अमीरात बनाम स्कॉटलैंड, तीसरे/चौथे कप का मुकाबला

समय: सुबह 9:00 बजे

मैदान: मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक

दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, बाउल फाइनल

समय: सुबह 10:50 बजे

मैदान: मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक

ओमान बनाम पाकिस्तान, प्लेट फाइनल

समय: सुबह 11:45 बजे

मैदान: मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक

ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान, कप फाइनल

समय: दोपहर 12:40 बजे

मैदान: मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक

महिला बिग बैश लीग 2026

सिडनी थंडर महिला बनाम ब्रिस्बेन हीट महिला, छठा मुकाबला

समय: सुबह 10:10 बजे

मैदान: ड्रमॉयन ओवल, सिडनी

सिडनी सिक्सर्स महिला बनाम होबार्ट हरिकेंस महिला, सातवां मुकाबला

समय: दोपहर 1:40 बजे

मैदान: ड्रमॉयन ओवल, सिडनी

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 2026

न्यूजीलैंड बनाम भारत, पांचवां टी20 मुकाबला

समय: दोपहर 12:30 बजे

मैदान: सेडन पार्क, हैमिल्टन

आयरलैंड का नामीबिया दौरा 2026

नामीबिया बनाम आयरलैंड, पांचवां वनडे

समय: दोपहर 1:00 बजे

मैदान: नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

सीएसए टी20 चैलेंज 2026

डॉल्फिन्स बनाम बोलैंड, सुपर एट्स

समय: दोपहर 1:30 बजे

मैदान: किंग्समीड, डरबन

लायंस बनाम टाइटंस, सुपर एट्स

समय: शाम 6:00 बजे

मैदान: द वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग

नेपाल प्रीमियर लीग 2026

जनकपुर बोल्ट्स बनाम पोखरा एवेंजर्स, नौवां मुकाबला

समय: शाम 4:15 बजे

मैदान: त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, कीर्तिपुर

अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे, यूएई दौरा 2026

अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे, तीसरा टी20 मुकाबला

समय: रात 8:00 बजे

मैदान: शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह

इंग्लैंड लायंस का वेस्टइंडीज दौरा 2026

वेस्टइंडीज ए बनाम इंग्लैंड लायंस, पहला टी20