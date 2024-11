क्रिकेट का 'नगीना' लेने जा रहा है संन्यास, टेस्ट क्रिकेट में लगाए हैं रोहित शर्मा और सहवाग से भी ज्यादा छक्के

Tim Southee Retire After Home Test Series Against England: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउदी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया है. 35 वर्षीय दिग्गज तेज गेंदबाज ने घोषणा की है कि वह दिसंबर में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के बाद रेड बॉल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. रिटायरमेंट पर साउदी का कहना है, ''न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करना ही मेरे लिए सबकुछ था, जिसका सपना मैंने बचपन में देखा था. 18 साल तक ब्लैक कैप्स के लिए खेलना मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात रही, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस खेल से दूर होने का समय आ गया है जिसने मुझे इतना कुछ दिया है.''

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से मौजूदा समय में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले टिम साउदी दूसरे गेंदबाज हैं. 2008 से अबतक साउदी ने कीवी टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में 104 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 197 पारियों में 29.88 की औसत से 385 सफलता हाथ लगी है. टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 64 रन खर्च कर सात विकेट हैं. यहां उन्होंने 15 बार पांच और 19 बार चार विकेट लेने का कारनामा किया है.

