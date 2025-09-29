IND vs PAK Asia Cup 2025: जीत का ऐतिहासिक 'तिलक', बल्ले से ऐसे बिखेरा जलवा

Tilak Varma Brilliant Innings vs PAK Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर 9वीं बार खिताब अपने नाम किया. 41 सालोॆ के इतिहास में यह पहली बार था जब दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने थीं. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 147 रन का लक्ष्य दिया. रन चेज की शुरुआत भारत के लिए मुश्किल भरी रही और टीम ने केवल 10 रन पर दो विकेट खो दिए. भारत को पहला झटका तब लगा जब टीम का टोटल स्कोर 7 रन था और अभिषेक शर्मा 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके ठीक बाद नंबर तीन पर बैटिंग करने आए कप्तान सूर्यकुमार यादव लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. पाकिस्तान के तरफ से तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने सूर्या को 1 रन पर कप्तान सलमान आगा के हाथों कैच आउट करा दिया.

तिलक वर्मा की मैच जिताऊ पारी

सूर्यकुमार यादव के आउट होने के बाद तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे, लेकिन 20 रन तक पहुंचते-पहुंचते तीसरा विकेट भी गिर गया. ऐसे हालात में तिलक ने एक छोर संभाला और संजू सैमसन के साथ 57 रनों की अहम साझेदारी की. संजू सैमसन अबरार अहमद पर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे. सैमसन 21 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हुए. सैमसन 77 के स्कोर पर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए. उस समय भारत को जीत के लिए 70 रन की आवश्यकता थी. इसके बाद तिलक वर्मा का साथ शिवम दुबे ने निभाया. दोनों ने 5वें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की और स्कोर को 137 तक पहुंचाया. शिवम 22 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद तिलक ने रिंकू के साथ मिलकर भारत को जीत दिला दी. भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता.

एशिया कप 2025 में तिलक वर्मा का पहला अर्धशतक

भारतीय टीम के जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा जिन्होंने 4 छक्के और 3 चौके की मदद से 53 गेंदों में 69 रन बनाये और इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 130 की रही. तिलक का ये अर्धशतक इस टूर्नामेंट में उनका पहला पचासा था. अंत तक डटे रहते हुए उन्होंने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया और यादगार जीत में बड़ी भूमिका निभाई.

पाकिस्तान ने दिया था 147 रनों का लक्ष्य

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दी थी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की. साहिबजादा फरहान 38 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए. भारत के खिलाफ यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था. फखर जमान 35 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिका और पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई.

भारत के लिए कुलदीप यादव ने फिर बेहतरीन गेंदबाजी की. कुलदीप ने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए. अक्षर पटेल ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए. वरुण च्रकवर्ती ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए.

