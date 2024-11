करोड़पति बनने के बाद वैभव सूर्यवंशी का पहला इंटरव्यू, देखें क्या हैं 13 साल के उदीयमान के सपने और कौन है आदर्श

पिछले दिनों इंडियन प्रीमियर लीग मेगा ऑक्शन में बिक कर रातों-रात करोड़पति हुए 13 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) की चर्चा देश के घर-घर में है. वह उन 13 साल के बच्चों के लिए उनकी मांओं के लिए नसीहत बन गए हैं, जो अपना अच्छा खासा समय रील और वीडियो देखने में बर्बाद कर रहे हैं. इसी महीने हुई नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को एक करोड़ और दस लाख रुपये में खरीदा था. बहरहाल, शनिवार को दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप ( Under-19 Asia Cup) में भारत-पाकिस्तान मैच से पहले ऑफिशियल प्रसारक सोनी के साथ वैभव ने अपने सपनों और एहसास को साझा किया. उनके इस वीडियो को खासा पसंद किया जा रहा है और फैंस इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं.

THE VAIBHAV SURYAVANSHI INTERVIEW. pic.twitter.com/7U7iLjprcM — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 30, 2024

खुद को मिल रही चर्चा और सुर्खियों से कैसे निपट रहे हैं? इस अहम सवाल पर इस "बच्चे" ने कहा, "मैं पूरा ध्यान खेल पर लगा रहा हूं. मैं यह भी नहीं देख रहा कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है. फिलहाल हम एशिया कप खेलने आए हुए हैं, तो मेरा पूरा ध्यान इसी टूर्नामेंट में बेहतर करने पर लगा है." आप हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंडर-19 मैच में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने, पर वैभव बोले, "जूनियर डेब्यू टेस्ट में शतक बनाकर मुझे अच्छा लगा. ऑस्ट्रे्लिया अंडर-19 टीम के खिलाफ पहली पारी में शतक बनाकर मुझे अच्छा लगा. यह मेरे लिए रेड बॉल का एक अच्छा अनुभव रहा.

फैंस ने अब उनकी समीक्षा करना शुरू कर दिया है. और यह बढ़ती ही जाएगी

Vaibhav Suryavanshi is just trying to hit every ball pic.twitter.com/ZYvNNr63oe — Sports Culture (@SportsCulture24) November 30, 2024

वैभव की उम्र में फैंस क्या कर रहे थे, वह भी याद कर रहे हैं अपने दिनों को

At his age we were giving viva in school..!!! pic.twitter.com/Ejeex3RiIq — CricTalkxRaj (@CricTalk29) November 30, 2024

अब फैंस वैभव की छोटी से छोटी और बारीक से बारीक बात को पकड़ेंगे. आप देखिए कि यह भी कोई भला बात हुई...लेकिन बात है