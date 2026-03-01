IND vs WI: विंडीज का 'प्लान फिंगर', इंग्लैंड के बाद सबसे घातक, टीम इंडिया को आंकड़ों से रहना होगा सावधान

IND vs WI; T20 World Cup 2026: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाले अहम मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता वेस्टइंडीज के तीन फिंगर स्पिनर हैं गुडाकेश मोटी, अकील हुसैन और रॉस्टन चेज. इस टूर्नामेंट में इन तीनों ने मिलकर विपक्षी टीमों के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है. वर्ल्ड कप में स्पिनर्स का दबदबा साफ नजर आ रहा है. इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में आगे हैं, लेकिन उनके बाद वेस्टइंडीज की यह तिकड़ी दूसरे नंबर पर है. इस दौरान मोटी, हुसैन और चेज ने मिलकर 19 विकेट झटके हैं, जो उनके प्रभाव को दिखाता है. यह साफ संकेत है कि कैरेबियाई टीम अब सिर्फ तेज गेंदबाजी पर निर्भर नहीं है, बल्कि स्पिन उनका बड़ा हथियार बन चुका है.

तीनों स्पिनर्स क्यों हैं खास?

अकील हुसैन: नई गेंद से स्विंग और स्पिन दोनों कराने की क्षमता रखते हैं. पावरप्ले में उनका ओवर मैच का रुख बदल सकता है. भारतीय ओपनर्स को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा.

गुडाकेश मोटी: उनकी लाइन और लेंथ बेहद सटीक रहती है. वे रन गति पर ब्रेक लगाने में माहिर हैं. मिडिल ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों को धैर्य के साथ खेलना होगा.

रॉस्टन चेज: अपनी ऊंचाई और फ्लाइट का फायदा उठाकर बल्लेबाजों को फंसाते हैं. वे अनुभव के साथ दबाव बनाते हैं और गलत शॉट निकलवाने में माहिर हैं.

भारतीय बल्लेबाजों को पिछली गलतियों से लेनी होगी सीख

सुपर-8 के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी दबाव में लड़खड़ा गई थी. हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली बड़ी जीत ने टीम का मनोबल बढ़ाया है, लेकिन वेस्टइंडीज की स्पिन चुनौती अलग स्तर की है. अगर ईडन गार्डन्स की पिच से थोड़ी भी मदद मिली, तो यह तिकड़ी भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा ले सकती है.

‘करो या मरो' के हालात

भारत के लिए समीकरण साफ है जीत ही सेमीफाइनल का रास्ता खोलेगी. कप्तान सूर्यकुमार यादव को यह सुनिश्चित करना होगा कि बल्लेबाज आक्रामकता और संयम के बीच संतुलन बनाए रखें. आज का मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि रणनीति और धैर्य की भी परीक्षा है. अब देखना यह है कि क्या भारतीय बल्लेबाज विंडीज के ‘प्लान' को बेअसर कर पाते हैं या नहीं.