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ओवल होस्ट करेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, पाकिस्तान की अटकी सांसें, पॉइंट्स परसेंटेज में कहां है इंडिया?

ओवल 9 से 13 जून तक 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होस्ट करेगा. ऑस्ट्रेलिया अपने आठ में से सात टेस्ट जीतकर, स्टैंडिंग में टॉप पर है, उसके बाद डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका है.

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ओवल होस्ट करेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, पाकिस्तान की अटकी सांसें, पॉइंट्स परसेंटेज में कहां है इंडिया?
ओवल होस्ट करेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल
IANS

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने गुरुवार को घोषणा की कि ओवल 9 से 13 जून तक 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होस्ट करेगा. इंग्लैंड ने पिछले साल अगले तीन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल- 2027, 2029 और 2031 के लिए होस्टिंग राइट्स हासिल किए थे, जिसमें होम बोर्ड ECB हर एडिशन के लिए जगह चुनने के लिए जिम्मेदार था. अब तक तीनों WTC फाइनल भी यूनाइटेड किंगडम में हुए हैं.

यह दूसरी बार होगा जब ओवल WTC फाइनल होस्ट करेगा, इससे पहले 2023 में यह शोपीस होस्ट किया गया था, जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ट्रॉपी उठाई थी. एक साल से भी कम समय बचा है, मौजूदा WTC साइकिल अपने आखिरी दौर में है, जिसमें नौ टीमें अभी भी फाइनल में जगह पक्की करने की रेस में हैं.

ऑस्ट्रेलिया (87.50 पॉइंट्स परसेंटेज), अपने आठ में से सात टेस्ट जीतकर, स्टैंडिंग में आराम से टॉप पर है, उसके बाद डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका (75%) है. न्यूज़ीलैंड (72.22%) प्रोटियाज के बहुत करीब है, जबकि बांग्लादेश (58.33%) मई में पाकिस्तान को 2-0 से हराने के बाद मज़बूती से मुकाबले में आ गया है.

पॉइंट्स परसेंटेज में कहां है टीम इंडिया? पाकिस्तान का बुरा हाल

दो बार का फाइनलिस्ट भारत अपने नौ में से चार टेस्ट जीतकर 48.15% के पॉइंट्स परसेंटेज के साथ पांचवें स्थान पर है, जो श्रीलंका (41.67%) से थोड़ा आगे है. अगर इंग्लैंड (24.36%), वेस्ट इंडीज़ (15%) और पाकिस्तान (8.33%) को ओवल में होने वाले फाइनल में अपनी जगह बनानी है, तो उन्हें काफी सुधार करना होगा.

25 जुलाई से पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का मैच

जुलाई और अगस्त में टॉप क्लैश की रेस जल्द ही तेज हो जाएगी, जिसमें कई जरूरी सीरीज स्टैंडिंग को आकार देंगी. वेस्टइंडीज 25 जुलाई से दो टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान की मेजबानी करके शुरुआत करेगा, दोनों टीमें कीमती पॉइंट्स के लिए बेताब हैं इस बीच, ऑस्ट्रेलिया 13 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश का स्वागत करके टॉप स्पॉट पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगा.

15 अगस्त से आमने-सामने होंगे श्रीलंका और भारत

इसके बाद ध्यान एशिया पर जाएगा क्योंकि श्रीलंका और भारत 15 अगस्त से दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ में आमने-सामने होंगे, जबकि पाकिस्तान अगस्त और सितंबर में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए इंग्लैंड जाएगा. WTC के पहले तीन एडिशन में हर बार एक अलग विनर रहा है. न्यूज़ीलैंड ने 2021 में पहला टाइटल जीता, ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में जीत हासिल की और साउथ अफ्रीका ने 2025 में एक यादगार जीत के साथ एक बड़ी ICC ट्रॉफी के लिए अपने लंबे इंतज़ार को खत्म किया.

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