IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका की जीत से गदगद हुए कप्तान बावुमा, कोलकाता टेस्ट जीतने के बाद बोले- 'खुशकिस्मती से...'

Temba Bavuma Statement: साउथ अफ्रीका ने ईडन गार्डन्स में खेले गए 'लो स्कोरिंग' मुकाबले में भारत के खिलाफ 30 रन से रोमांचक जीत दर्ज की. साउथ अफ्रीकी कप्तान बावुमा के मुताबिक मैच बेहद रोमांचक था और खुशकिस्मती से चीजें अच्छी रहीं. बता दें, कोलकाता के ईडन गार्डन में हुए मुकाबले में भारत को जीत के लिए 124 रनों का लक्ष्य मिला था. टीम इंडिया इसके जवाब में 93 पर ऑल-आउट हो गई. भारत अब सीरीज में 0-1 से पिछड़ गया है. यह अफ्रीकी टीम की बीते 15 सालों में भारत में पहली टेस्ट जीत है.

भारत के खिलाफ अफ्रीकी टीम की जीत के बाद तेम्बा बावुमा ने कहा,"यह मैच बहुत रोमांचक था. आप इस तरह के मुकाबलों का हिस्सा बनना चाहते हैं और निश्चित रूप से परिणाम को सही पक्ष में चाहते हैं." उन्होंने कहा,"हमने जितना हो सके अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की. हमें पता था कि बल्लेबाजी मुश्किल होगी. यह हमारे लिए मुश्किल थी, लेकिन हमें जो भी मौका मिला उसका फायदा उठाना था. मुझे लगता है कि हमने वो खूबसूरती से किया."

मेहमान टीम के कप्तान ने कहा,"खुशकिस्मती से चीजें काफी अच्छी रहीं. हमारे गेंदबाजों ने हमें मैच में वापस ला दिया, लेकिन बॉश (कॉर्बिन बॉश)और मार्को (जेनसन) के साथ भी, दिन के अंत में हुई साझेदारी ने हमें थोड़ा प्रोत्साहन दिया कि हम रविवार सुबह थोड़ा बेहतर खेल सकें. यह उतना शानदार नहीं था, लेकिन हम साझेदारी करने में सफल रहे. हमने जितना हो सके मैच में बने रहने की कोशिश की."

तेम्बा बावुमा ने आगे कहा,"ऐसा हर बार नहीं होता कि आप 120-125 स्कोर करते हैं और आपको लगता है कि यह विजयी स्कोर है. यह सिर्फ खेल में बने रहने और विश्वास बनाए रखने का मामला था."

बावुमा का अर्द्धशतक उनकी टीम की जीत के लिए अहम साबित हुआ. बावुमा ने अपनी बल्लेबाजी को लेकर कहा,"मैं खुद के साथ, अपनी तकनीक के साथ सहज हूं, ट्रिगरिंग और इस तरह की सभी चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे खेल की अच्छी समझ है. मैं अच्छा प्रदर्शन करने की इच्छा से यहां भारत आया हूं. जब इन स्थितियों की बात आती है तो मेरे पास कोई महानतम रिकॉर्ड नहीं है. इसलिए यह मेरी तरफ से थोड़ा उत्साह है कि मैं खुद को इन परिस्थितियों से सीखता हूं. और उन सभी छोटी चीजों को लागू करता हूं जो मैं कोशिश कर रहा हूं और टीम के लिए योगदान देता रहता हूं.'

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में महज 159 रन पर सिमट गई थी. इस पारी में जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए. इसके जवाब में भारत ने पहली पारी में 189 रन बनाकर 30 रन की मामूली बढ़त हासिल की.

साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 153 रन बनाए. इस दौरान कप्तान बावुमा ने सर्वाधिक 55 रन जुटाए. इसी के साथ टीम इंडिया को जीत के लिए महज 124 रन का टारगेट मिला.

आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने चौथी गेंद पर ही यशस्वी जायसवाल (0) का विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया. इस बीच वाशिंगटन सुंदर ने 31, जबकि अक्षर पटेल ने 26 रन बनाए, लेकिन भारत को जीत नहीं दिला सके.

