"हमारे वनडे प्लान में शामिल..." वनडे वर्ल्ड कप में तबाही मचाने के लिए तैयार अफ्रीकी बल्लेबाज, कप्तान ने किया कंफर्म

36 वर्षीय डेविड मिलर ने मार्च में साउथ अफ्रीका के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भी टीम में शामिल नहीं किया गया, लेकिन कप्तान टेंबा बावुमा ने स्पष्ट किया है कि मिलर वर्ल्ड कप 2027 के लिए दक्षिण अफ्रीका की वनडे योजनाओं में शामिल हैं.

डेविड मिलर ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका (सीएसए) के साथ एक हाइब्रिड अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है. मिलर ने हाल ही में संपन्न 'द हंड्रेड' में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के साथ खेलने के लिए अगस्त में ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे को छोड़ दिया था. भले ही मिलर इंग्लैंड में वनडे टीम से भी बाहर हैं, लेकिन 10 सितंबर से शुरू होने जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में वापसी करेंगे.

कप्तान बावुमा ने कहा,"मैं समझता हूं कि यह बातचीत उनके कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हुई थी, जिसमें उनकी उपलब्धता 'द हंड्रेड' के दौरान तय थी. मूल रूप से वह चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे, लेकिन मैं इस सुधार के पक्ष में हूं. डेविड अभी भी हमारे वनडे प्लान में शामिल हैं."

विश्व कप 2027 तक डेविड मिलर 38 वर्ष के हो जाएंगे. मई 2010 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू करने वाले डेविड मिलर 178 वनडे मुकाबलों की 154 पारियों में 42.30 की औसत के साथ 4,611 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से सात शतक और 24 अर्धशतक निकले. अगर टी20 फॉर्मेट में मिलर के प्रदर्शन को देखा जाए, तो इस खिलाड़ी ने 130 मुकाबलों में 33.21 की औसत के साथ 2,591 रन जुटाए. इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और आठ अर्धशतक देखने को मिले.

साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 सितंबर से तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलनी है. पहला मैच लीड्स में होगा, जबकि 4 सितंबर को दूसरा मैच लंदन में आयोजित होगा. सीरीज का तीसरा मैच 7 सितंबर को साउथैम्पटन में खेला जाएगा.

