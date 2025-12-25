'आप कही गई बातों को भूलते नहीं' बौना कंट्रोवर्सी पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, बुमराह- पंत पर किया बड़ा खुलासा

Temba Bavuma on 'dwarf' controversy: साउथ अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा ने पिछले महीने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले भारत -साउथ अफ्रीका टेस्ट के दौरान भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह की तरफ से की गई विवादित ऑन-फील्ड टिप्पणी पर बात की और बौना कंट्रोवर्सी को लेकर खुलासा किया है. टेम्बा बावुमा ने कहा है कि बुमराह और पंत ने उनसे माफी मांगी थी. ESPNCricinfo के साथ बात करते हुए टेम्बा बावुमा ने बौना कंट्रोवर्सी के बारे में खुलासा किया.

कप्तान ने कहा, "मुझे अपनी तरफ से पता है, एक घटना हुई थी जिसमें उन्होंने अपनी भाषा में मेरे बारे में कुछ कहा था. दिन के आखिर में, दो सीनियर खिलाड़ी, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह, आए और उन्होंने माफ़ी मांगी. जब माफ़ी मांगी गई, तो मुझे पता नहीं था कि यह किस बारे में थी. मैंने उस समय यह सुना नहीं था, और मुझे इसके बारे में अपने मीडिया मैनेजर से बात करनी पड़ी. मैदान पर जो होता है, वह मैदान पर ही रहता है, लेकिन आप कही गई बातों को भूलते नहीं हैं. आप इसे फ्यूल और मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में कोई दुश्मनी नहीं है. "

इसके अलावा टेंबा बावुमा ने गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट के दौरान कॉनरैड के कमेंट के बारे में बात की।, कॉनरैड ने कहा था कि मेहमान टीम भारतीय टीम को झुकाना चाहती थी, जिसकी तुलना इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टोनी ग्रेग के वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज़ के दौरान नस्लभेदी वाले बदनाम कमेंट्स से की गई थी. बाद में कॉनरैड ने माफी मांगी और बावुमा ने कहा कि "उन्हें भी लगा कि उनके आमतौर पर सोच-समझकर बोलने वाले कोच को बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था."

बावुमा ने कहा, "कॉनरैड को भी अपने 'झुकाने' वाले कमेंट के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ी. जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना, तो इसका स्वाद अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसने मुझे याद दिलाया कि टेस्ट सीरीज़ कितनी मुश्किल और कॉम्पिटिटिव थी और ग्रुप के कुछ लोगों के लिए इसका क्या मतलब था. कॉनरैड ने वनडे सीरीज़ के बाद बात की और उस मुद्दे को खत्म कर दिया, बाद में उन्होंने कहा कि वह बेहतर शब्द चुन सकते थे और मैं उनसे सहमत हूं'