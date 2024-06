टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार बना यह गजब का रिकॉर्ड

All out team 100 or below in Men T20 World Cup history: टी20 वर्ल्ड कप 2024 का रोमांच अपने चरम पर है. दिन प्रतिदिन कुछ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और कुछ टूट भी रहे हैं. टूर्नामेंट का 32वां मुकाबला 14 जून को न्यूजीलैंड और युगांडा के बीच खेला गया. इस मैच में केन विलियमसन की अगुवाई वाली टीम को 9 विकेट से बड़ी जीत मिली. इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए युगांडा की टीम 18.4 ओवर में महज 40 रन पर ढेर हो गई. वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम ने इसे 5.2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया.

न्यूजीलैंड बनाम युगांडा मुकाबले के खत्म होते ही इस साल एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब 10 बार टीमें 100 या 100 रन के अंदर आउट हुई हैं. जारी सीजन से पहले ऐसा ही कुछ वाक्या साल 2014 और 2021 में भी देखा गया था. उस दौरान टीमें क्रमशः 8-8 बार 100 या 100 रन के अंदर ऑल आउट हो गईं थी.

2024 - 10 टीम

2014 और 2021 - 8 टीम

2010 - 4 टीम

2007, 2009 और 2012 - 3 टीम

2016 - 2 टीम

2022 - 1 टीम

श्रीलंका - 77/10 रन (19.1 ओवर)

युगांडा - 58/10 रन (16 ओवर)

आयरलैंड - 96/10 रन (16 ओवर)

पापुआ न्यू गिनी - 77/10 रन (19.2 ओवर)

न्यूजीलैंड - 75/10 रन (15.2 ओवर)

युगांडा - 39/10 रन (12 ओवर)

नामीबिया - 72/10 रन (17 ओवर)

ओमान - 47/10 रन (13.2 ओवर)

पापुआ न्यू गिनी - 95/10 रन (19.5 ओवर)

युगांडा - 48/10 रन (18.4 ओवर)

