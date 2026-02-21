IND vs SA T20 World Cup 2026: टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले से पहले स्टार खिलाड़ी हुआ चोटिल, देखें तस्वीर

Mohammed Siraj Injury; IND vs SA T20 World Cup 2026 Super 8: इंडियन क्रिकेट टीम अभी अहमदाबाद में है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 मैच की तैयारी कर रही है. यह T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल का रीमैच है. इस मैच का विनर सेमीफाइनल में जगह बनाने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाएगा. हालांकि, मैच से ठीक पहले, इंडिया को एक बड़ी चोट का डर था. इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को कई दिक्कतें हुई हैं. जसप्रीत बुमराह और अभिषेक शर्मा बीमारी की वजह से एक-एक मैच नहीं खेल पाए. वाशिंगटन सुंदर भी नहीं खेल पाए. T20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले, हर्षित राणा चोट की वजह से बाहर हो गए और मोहम्मद सिराज को देर से टीम में शामिल किया गया.

सिराज ने USA के खिलाफ इंडिया का पहला ग्रुप-स्टेज मैच खेला और तीन विकेट भी लिए. अब, ट्रेनिंग के दौरान हार्दिक पांड्या के एक शॉट से उनके बाएं घुटने में बड़ी चोट लग गई. शुक्रवार शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना के बाद मोहम्मद सिराज दर्द से कराह रहे थे. वह नेट्स से बाहर भी लंगड़ाते हुए आए.

Mohammad Siraj hobbles out of the nets after he gets hit by a shot from Hardik Pandya. pic.twitter.com/QqheDPWnnR — RevSportz Global (@RevSportzGlobal) February 20, 2026

सिराज ने अब तक सिर्फ एक मैच खेला है. USA के खिलाफ दूसरे मैचों में, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को उनसे बेहतर माना गया है.

इस बीच, इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने वरुण चक्रवर्ती का साथ दिया है, उन्हें एक अहम स्ट्राइक ऑप्शन बताया है, लेकिन पूरी बॉलिंग यूनिट के मिलकर दबाव बनाने की अहमियत पर ज़ोर दिया है. रविवार को साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ सुपर आठ मैच से पहले प्री-मैच प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान, मोर्कल ने कहा कि वरुण लगातार विकेट लेने का खतरा रहे हैं, मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में और टूर्नामेंट से पहले भी.

हालांकि, इंडियन बॉलिंग कोच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस मिस्ट्री स्पिनर का असर उनके साथी बॉलरों, जिसमें स्पीयरहेड जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं, से मिलने वाले सपोर्ट से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है.

मोर्कल ने कहा, "वरुण ज़ाहिर तौर पर हमारे लिए एक स्ट्राइक बॉलर हैं. उन्होंने वर्ल्ड कप में अब तक, वर्ल्ड कप से पहले भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है. वह बुमराह और दूसरे बॉलरों के साथ हमारे लिए एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो विकेट ले सकते हैं."