IND vs PAK: 'इंतजार करते रह गए पाकिस्तानी खिलाड़ी और...', भारतीय टीम ने पहलगाम के गुस्से का पाक को ऐसे कराया एहसास

Not Shake Hand Between India and Pakistan Players: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप के लीग मुकाबले में 7 विकेट से जबरदस्त जीत हासिल की.

  • भारत-पाकिस्तान मैच में भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैच के बाद न तो हाथ मिलाया और न गले मिले
  • सूर्यकुमार यादव और टीम के अन्य सदस्य बिना पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पारंपरिक अभिवादन किए मैदान से बाहर चले गए
  • पाक ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था लेकिन कुलदीप और अक्षर पटेल की गेंदबाजी ने उन्हें 127 रन पर रोक दिया
Indian Players Not Shake Hand With Pakistani Players IND vs PAK: रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 के ग्रुप ए मुकाबले के बाद भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने न तो हाथ मिलाया और न ही गले मिले. भारत ने 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को मात्र 15.5 ओवर में धूल चटा दी. जीत के बाद मैच खत्म होने के साथ ही भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव साथी खिलाड़ी शिवम दुबे के साथ बिना पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाये मैदान से बाहर चले गए. फिर तीसरी बार ये तब देखने को मिला जब मैच खत्म होने के साथ ही दोनों टीमों के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर एक दूसरे से हाथ मिलाने वाली पारंपरिक रस्मअदाएगी को भी नहीं निभाया. इससे पहले, सूर्यकुमार और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस के दौरान भी हाथ नहीं मिलाया था और ना ही नजर मिलाई थीं.

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का लिया था फैसला

इससे पहले सलमान आगा द्वारा पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद, स्पिनर कुलदीप यादव (3/18) और अक्षर पटेल (2/18) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को नौ विकेट पर 127 रन पर रोक दिया. जवाब में, भारत ने कप्तान सूर्यकुमार यादव (37 गेंदों पर नाबाद 47), अभिषेक शर्मा (13 गेंदों पर 31) और तिलक वर्मा (31 गेंदों पर 31) के महत्वपूर्ण योगदान की बदौलत 15.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.

भारतीय गेंदबाजों के सामने बौने दिखे पाकिस्तानी बल्लेबाज 

भारत ने दिन की शुरुआत हार्दिक पांड्या द्वारा पहले वाइड बॉल डालने के ठीक बाद मैच की पहली गेंद पर सैम अयूब को आउट करने और अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह द्वारा मोहम्मद हारिस को आउट करने के साथ की, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 6 रन हो गया. इसके बाद स्पिनर कुलदीप और अक्षर ने लगातार प्रहार करके पाकिस्तान के मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया. साहिबज़ादा फ़रहान ने 44 गेंदों पर 40 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन बाकी पाकिस्तानी बल्लेबाज़ इस नरम पिच पर निराशाजनक प्रदर्शन कर पाए. शाहीन अफ़रीदी ने अंत में 16 गेंदों पर नाबाद 33 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान को 125 के पार पहुंचाया.

पाकिस्तान से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत की और शाहीन अफरीदी को पहली दो गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर अपनी क्लास दिखा दी. शर्मा ने 13 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाए. गिल 7 गेंद पर 10, तिलक वर्मा 31 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए. 

तिलक और सूर्यकुमार यादव के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रन की अहम साझेदारी हुई. सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली और छक्का लगाकर मैच जितवाया. सूर्या 37 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौके की मदद से 47 रन बनाकर नाबाद रहे. शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता

