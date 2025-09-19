विज्ञापन
India vs Oman: भारत ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के बाद T20I में ये कारनामा करने वाली दुनिया की दूसरी टीम

Team India Record in T20I india vs oman Asia Cup 2025: भारत ने शुक्रवार को ओमान के खिलाफ एशिया कप ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में 8 विकेट पर 188 रन बनाए.

India vs Oman: भारत ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के बाद T20I में ये कारनामा करने वाली दुनिया की दूसरी टीम
Team India Record in T20I india vs oman Asia Cup 2025
  • एशिया कप 2025 के ग्रुप ए मुकाबले में ओमान के खिलाफ खेलते हुए भारत 250 T20I मैच खेलने वाली दूसरी टीम बन गई
  • भारत ने ओमान के खिलाफ 8 विकेट पर 188 रन बनाए जिसमें संजू सैमसन ने 56 रनों की पारी खेली
  • भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दो खिलाड़ियों को आराम दिया
Team India T20I Record Matches india vs oman Asia Cup 2025: भारत शुक्रवार को एशिया कप 2025 के ग्रुप ए मुकाबले में ओमान के खिलाफ खेलते हुए 250 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दूसरी टीम बन गई. पाकिस्तान (275) अब तक 250 से ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली एकमात्र टीम है. न्यूज़ीलैंड 235 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि वेस्टइंडीज 228 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ चौथे स्थान पर है. श्रीलंका 212 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ पांचवें स्थान पर है. 

इससे पहले संजू सैमसन के अर्धशतक और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने शुक्रवार को ओमान के खिलाफ एशिया कप ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में 8 विकेट पर 188 रन बनाए. अभिषेक (15 गेंदों पर 38 रन) ने सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (5 रन) का विकेट जल्दी गंवाने के बाद भारत को शानदार शुरुआत दिलाई, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज सैमसन ने 45 गेंदों पर तीन चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 56 रनों की ठोस पारी खेली. इस बीच नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी की.

वहीं ओमान के अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर आमिर कलीम (31 रन पर 2 विकेट), बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाह फैजल (23 रन पर 2 विकेट) और जितेन रामानंदी (33 रन पर 2 विकेट) ने दो-दो विकेट लिए.

इससे पहले, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उन्होंने जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की जगह हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को शामिल किया, जिन्हें आराम दिया गया था. भारत, जिसने अब तक अपने दोनों ग्रुप मैच जीते हैं, पहले ही सुपर 4 में जगह बना चुका है.

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव

(PTI इनपुट के साथ)

