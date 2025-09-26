तस्कीन अहमद ने रच दिया इतिहास, बांग्लादेश की तरफ से इन 3 गेंदबाजों ने T20I में लगाया है विकेटों का शतक

Taskin Ahmed Created History: तस्कीन अहमद ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह बांग्लादेश क्रिकेट टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट चटकाने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. तस्कीन से पहले यह बड़ी उपलब्धि केवल दो गेंदबाजों के नाम दर्ज थी. ये दोनों गेंदबाज कोई और नहीं मौजूदा तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के साथ-साथ पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन हैं. रहमान ने बांग्लादेश के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2015 से अबतक 119 मैच खेलते हुए 118 पारियों में 151, जबकि शाकिब ने 2006 से 2024 के बीच 129 मैच खेलते हुए 126 पारियों में 149 विकेट चकटाए थे. वहीं कल (25 सितंबर) के मुकाबले के बाद तस्कीन अहमद के टी20 विकेटों की संख्या 102 हो गई है.

बांग्लादेश की तरफ से T20I क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पांच गेंदबाज

151 - मुस्तफिजुर रहमान

149 - शाकिब अल हसन

102 - तस्कीन अहमद

63 - मेहदी हसन

58 - शोरफुल इस्लाम

तस्कीन अहमद का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें तस्कीन अहमद के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने 2014 से खबर लिखे जाने तक बांग्लादेश की तरफ से 82 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच 80 पारियों में उन्हें 21.55 की औसत से 102 सफलता प्राप्त हुई है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम तीन बार चार विकेट चटकाने का कारनामा है. यहां एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 16 रन खर्च कर चार विकेट है.

राशिद खान के नाम दर्ज है सबसे बाद रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान के नाम दर्ज है. जिन्होंने 2015 से खबर लिखे जाने तक अपनी टीम की तरफ से 103 मैच खेलते हुए 103 पारियों में 13.93 की औसत से 173 विकेट चटकाए हैं.

