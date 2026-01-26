Sanju Samson vs Ishan Kishan: तिलक वर्मा की वापसी के बाद गौतम गंभीर किसका कटेगा पत्ता?

Sanju Samson Vs Ishan Kishan:तिलक वर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पूरी फिटनेस हासिल कर ली है. पेट की समस्या के कारण वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज़ के पहले तीन मैचों से बाहर हो गए थे. भारत ने तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया था. हालांकि, उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि भारत ने ईशान किशन को इलेवन में लगातार मौके दिए हैं. दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, तिलक वर्मा 3 फरवरी को मुंबई में भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ेंगे, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप वार्म-अप मैच से पहले होगा, लेकिन वह न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी दो T20I मैचों में टीम से बाहर ही रहेंगे.

ईशान किशन की धमाकेदार वापसी

तिलक वर्मा की गैरमौजूदगी में ईशान किशन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया, और उन्होंने शानदार वापसी की. बाएं हाथ के ईशान इस समय अपने बेहतरीन फॉर्म में था, उन्होंने 3 मैचों में 224 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए, जिसमें उनके नाम दूसरे T20I में 32 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी भी शामिल है.

संजू सैमसन को लेकर टेंशन में गौतम गंभीर

अब गौतम गंभीर न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो T20I मैचों में संजू सैमसन पर कड़ी नज़र रखेंगे.. सैमसन पिछले साल शानदार फॉर्म में थे, लेकिन शुभमन गिल के टीम में वापस आने के बाद उन्हें मिडिल ऑर्डर में भेज दिया गया था. उसके बाद से सैमसन का प्रदर्शन साधारण रहा है. वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में ज़्यादा असर नहीं डाल पाए थे, वहीं, दूसरी ओर शुभमन गिल को T20I टीम से बाहर किए जाने के बाद ओपनर के तौर पर वापसी करने के बावजू सैमसन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ में भी सैमसन लय में नहीं दिख रहे हैं. अगर सैमसन आखिरी दो T20I मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो फिर उनकी जगह खतरे में होगी. संजू अपना असर नहीं दिखा पाए तो उनकी जगह ईशान किशन को टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय इलेवन में मौका मिल सकता है, जो ओपनर और विकेटकीपर दोनों हैं.

पिछले छह महीनों में सैमसन का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. वह रेगुलर ओपनर थे, उनकी जगह पक्की थी, लेकिन शुभमन गिल को टीम में शामिल करने के लिए उन्हें मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए कहा गया और आखिरकार खराब फॉर्म की वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, गिल की नाकामी के बाद उन्हें फिर से ओपनिंग करने का मौका मिला, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन मैचों में उन्होंने 10, 6 और 0 रन बनाए हैं.

अजिंक्य रहाणे की अपील

अजिंक्य रहाणे का मानना ​​है कि भारत के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर को आगे आकर संजू सैमसन को कम स्कोर बनाने की खराब फॉर्म से बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए. रहाणे ने सलाह दी कि वे सैमसन को भरोसा दिलाएं कि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20I मैचों की सीरीज़ के बाकी दो मैच और 2026 T20 वर्ल्ड कप के मैच भी मिलेंगे, ताकि उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म न हो जाए.