'सभी इंतजाम पूरे हो चुके हैं...', पाकिस्तान की ड्रामेबाजी से करोड़ों का नुकसान, श्रीलंका ने पत्र लिखकर PCB को लताड़ा

IND vs PAK, T20 World Cup Controversy: पाकिस्तान सरकार ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार किया है। इस हाईवोल्टेज मैच के कैंसिल होने से श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को भारी आर्थिक नुकसान होगा. बोर्ड ने इसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को पत्र लिखा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में 7 फरवरी से खेला जाना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सह-मेजबान अपने होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के सामने यह मुद्दा उठाने जा रहा है.

श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने पीसीबी को कोलंबो में भारत के साथ न खेलने के पाकिस्तान के फैसले के बाद हुए बड़े नुकसान के बारे में बताते हुए कहा है कि इस मैच को लेकर सभी इंतजाम पूरे हो चुके हैं.एसएलसी ने पीसीबी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि कोलंबो में बड़े पैमाने पर होटल की बुकिंग कैंसिल होने की भी खबरें आई हैं, जिससे टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ा है. इस पत्र में मुश्किल समय में पाकिस्तान को श्रीलंका के पिछले सपोर्ट को याद किया गया है और इस पर दोबारा सोचने की गुजारिश की गई है.हालांकि, पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने एसएलसी के इस कदम को खारिज करते हुए कहा है कि यह मामला आईसीसी की कोर्ट में है.

एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने 'आईएएनएस'से ​​फोन पर बात करते हुए कहा, "अगर श्रीलंका क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? यह मामला अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास है. पीसीबी को पाकिस्तान सरकार ने कोलंबो में भारत के साथ नहीं खेलने का निर्देश दिया है. एसएलसी का आर्थिक नुकसान का हवाला देकर पीसीबी से 15 फरवरी को खेलने का अनुरोध करने से कोई मदद नहीं मिलेगी."

टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान का मैच के टलने के साथ श्रीलंका में टूरिज्म पर बड़ा असर पड़ेगा. एसएलसी ने इस मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के सामने भी उठाने का फैसला किया है.

खबर है कि इस बड़े मैच के लिए एडवांस बुकिंग की वजह से कोलंबो के होटलों में ज्यादा बुकिंग हुई थी. अब जब मैच पर शक है, तो कैंसलेशन बढ़ने की उम्मीद है.

एयरलाइंस पर भी दबाव पड़ सकता है, क्योंकि इस हाई-प्रोफाइल मैच के आस-पास बनाए गए खास ट्रैवल प्लान पर फिर से विचार किया जा रहा है. टूर ऑपरेटर और लोकल बिजनेस, जिन्होंने विजिटर की संख्या में बढ़ोतरी के लिए तैयारी की थी, उन्हें अब नुकसान हो सकता है. इंडस्ट्री के जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुलझे तो टूरिज्म सेक्टर को काफी नुकसान हो सकता है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का एक अहम सेक्टर है. इसलिए श्रीलंका क्रिकेट एक्शन ले रहा है. पीसीबी को भेजी गई जानकारी इस दिशा में पहला कदम है, क्योंकि वह चाहता है कि पीसीबी भी यह बोझ उठाए.