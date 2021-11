T20 World Cup: भारतीय पूर्व विकेटकीपर ने कहा, वर्तमान में टीम इंडिया का खेल टी20 में बहुत पीछे

यह भी पढ़ें: आजम को 8 साल के 'फ्यूचर कैप्टन' ने लिखा दिल जीतने वाला खत, PAK कप्तान ने किया रिएक्ट

सबा करीम बोले कि भारत को को खेल के सबसे छोटे फॉर्मे में खेलने का खुद का तरीका तय करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस तरह हालिया समय में टी20 का खेल विकसित हुआ है, बदला है, या फला-फूला है, उसके देखते हुए भारतीय टीम काफी पीछे है. उन्होंने कहा कि हमें जल्द से जल्द इसके लिए खुद को तैयार करना चाहिए और इस फॉर्मेट में खुद के खेलने के मानक तय करने चाहिए. जैसे की लक्ष्य का पीछा करते हुए हमारे खेलने का क्या तरीका या मानक होने चाहिए.

पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि हमें हालात के हिसाब से खिलाड़ियों को अलग-अलग भूमिका के लिए चुनना चाहिए. आगामी वर्ल्ड कप के लिए इस नजरिए के साथ तैयारी करने के लिए भारतीय थिंक-टैंक के लिए 2021 का वर्ल्ड कप एक बड़ा सबक है. करीम बोले कि बाकी टीम न्यूजीलैंड को बड़े मैचों में कम करके आंकती हैं और सही तरह से अपना होमवर्क नहीं करतीं. पूर्व स्टंपर ने कहा कि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है, जिसकी हर कोई अनदेखी करता है और उसे कम करके आंकता है. ये सोचते हैं कि उसके खिलाड़ी वैश्विक टी20 लीगों में नहीं खेलते. उनके पास कोई बड़ा नाम नहीं है. ऐसे में हम आसानी से न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं. लेकिन इस टीम ने सभी को गलत साबित किया है.

