T20 World Cup: सुपर-8 से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका, पथिराना बाहर, इस खिलाड़ी ने किया रिप्लेस

Dilshan Madushanka Replaced Injured Matheesha Pathirana: ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुपर-8 का टिकट कटाने वाली श्रीलंकाई टीम को जारी टी20 वर्ल्ड कप में बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना बाहर हो गए हैं और आईसीसी की तकनीकी समिति ने उनकी जगह रिप्लेसमेंट के रूप में दिलशान मदुशंका को मंजूरी दे दी है. 16 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच के दौरान पथिराना के बाएं पैर में मांसपेशियों में खिंचाव आया था. जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था. श्रीलंका ने इसके बाद मदुशंका को टीम में शामिल किया गया था. आईसीसी इवेंट में किसी खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के लिए इवेंट टेक्निकल कमेटी की मंजूरी की जरूरत होती है. जिसके बाद ही रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को आधिकारिक तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है.

कैंडी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका के हालिया मैच के दौरान पथिराना के बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था. वह अपना ओवर भी पूरा नहीं कर पाए थे और फिजियो के सहारे से मैदान से बाहर गए थे. पथिराना का चोटिल होकर बाहर होना श्रीलंका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि टीम पहले से ही अहम ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा के बिना खेल रही है.

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मदुशंका ने आखिरी बार अगस्त 2025 में जिम्बाब्वे दौरे के दौरान एक वनडे सीरीज में दो मैच खेले थे. तब से वह भी चोट से जूझ रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में ओमान के खिलाफ श्रीलंका ए के लिए टी20 विश्व कप वार्म-अप मैच में हिस्सा लिया था. जिसमें उन्होंने तीन ओवरों में कोई विकेट नहीं लिया था. मदुशंका ने 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 9.75 की इकॉनमी रेट से उतने ही विकेट लिए हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका सबसे शानदार प्रदर्शन 2023 वनडे विश्व कप में देखने को मिला, जहां उन्होंने 25.00 के औसत से 21 विकेट लिए और वो श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. बता दें, श्रीलंका गुरुवार को कोलंबो में चल रहे टी20 विश्व कप के अपने अंतिम ग्रुप चरण के मैच में जिम्बाब्वे से भिड़ेगा.

