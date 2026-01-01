विज्ञापन
T20 World Cup 2026: बांग्लादेश ने ICC को एक और लेटर लिखा, कर डाली यह मांग

Mustafizur Rahman: हाल ही में मुस्तिफजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट रिश्ते अलग ही मोड़ पर आ पहुंचे है. और अब BCB ने खास मांग की जिद लगाई हुई है.

मु्स्तिफजुर रहमान
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बृहस्पतिवार को आईसीसी को दूसरा पत्र लिखकर टी20 विश्व कप के लिये भारत आने को लेकर सुरक्षा चिंतायें जताई और उसके मैच श्रीलंका में कराने की मांग दोहराई. विश्व कप सात फरवरी से शुरू हो रहा है और बांग्लादेश को कोलकाता में तीन तथा मुंबई में एक मैच खेलना है. तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को BCCI के निर्देश पर आईपीएल से बाहर रखने के फैसले के बाद बांग्लादेश ने विश्व कप खेलने भारत आने से इनकार कर दिया. क्रिकेट बोर्ड के एक करीबी सूत्र ने बताया,‘खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरूल से मशविरे के बाद बीसीबी ने आईसीसी को फिर पत्र लिखा है. आईसीसी जानना चाहती थी कि सुरक्षा को लेकर उसकी क्या चिंतायें हैं और बीसीबी ने इससे अवगत कराया है.' उन्होंने पत्र के ब्यौरे के बारे में नहीं बताया.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अभी तक इस पर चुप्पी साध रखी है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पूछा है कि सुरक्षा को लेकर उसकी क्या आशंकायें हैं. समझा जाता है कि बीसीबी खुद इस मसले पर बंटा हुआ है. बोर्ड का एक गुट नजरूल के कट्टर रवैये का पक्षधर है तो दूसरा गुट आईसीसी और बीसीसीआई से बातचीत का विकल्प खुला रखना चाहता है.

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले के बाद मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर रखने का फैसला किया गया. आईसीसी ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है कि बांग्लादेश के मैच अन्यत्र कराये जाएंगे. बीसीबी ने हालांकि दावा किया है कि आईसीसी ने सुरक्षा को लेकर उसकी आशंकाओं का आंकलन करने में उसके साथ काम करने की इच्छा जताई है.

