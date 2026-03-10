T20 World Cup 2026: 'विश्व कप ट्रॉफी को क्यों घसीटा जा रहा?', कीर्ति आजाद ने उठाया सवाल, तो इशान किशन ने दिया यह जवाब

Ind vs Nz Final: रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर लगातार दूसरी र कुल मिलाकर तीसरी बार टी20 विश्व कप (T20 World Cup) खिताब जीतने वाली टीम इंडिया की चौतरफा प्रशंसा हो रही है. खिलाड़ियों के घर-घर में चर्च हैं. टीम के सदस्यों को गृहनगर लौटने पर पलक-पांवड़े बिछाकर स्वागत किया जा रहा है, तो इसी बीच साल 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने X पर संदेश पोस्ट कर अलग ही विवाद छेड़ दिया है. वैसे जब मीडिया ने गृहनगर पटना लौटने पर विजेता टीम के सदस्य ईशान किशन ने आजाद के पोस्ट किए गए संदेश पर जवाब भी दिया.

SHAME ON TEAM INDIA! 😡



When we won the World Cup under Kapil Dev in 1983, we had Hindu Muslim Sikh and Christian in the team.



We brought the trophy to our religious birth place our motherland India Bharat Hindustan



Why The Hell Is The Indian Cricket Trophy is being Dragged.… — Kirti Azad (@KirtiAzaad) March 9, 2026

कीर्ति ने X पर लिखा, 'शर्म करो टीम इंडिया! जब हमने कपिल देव के नेतृ्त्व में साल 1993 में विश्व कप जीता था, तो हमारी टीम में मुसलिम, सिख और ईसाई खिलाड़ी थे. तब हम ट्रॉफी को हम अपनी धार्मिक जन्मभूमि,भारत जन्मभूमि लेकर आए थे. लेकिन अब भारतीय क्रिकेट ट्रॉफी को इस तरह क्यों घसीटा जा रहा है

मस्जिद क्यों नहीं? चर्च क्यों नहीं? गुरुद्वारा क्यों नहीं?

यह टीम भारत का प्रतिनिधित्व करती है. सूर्यकुमार यादव या जय शाह के परिवार का नहीं!

सिराज इसे कभी मस्जिद नहीं ले गए. संजू इसे कभी चर्च नहीं ले गए. जबकि बाद संजू की खिताबी जीत में बड़ी भूमिका थी और वे 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट' थे.

यह ट्रॉफी हर धर्म के 140 करोड़ भारतीयों की है. यह किसी एक धर्म की विजय यात्रा नहीं है!

बहरहाल, इस विषय पर जब पटना हवाई अड्डे लौटे पत्रकारों ने इशान किशन से सवाल किया, तो उन्होंने इसका ऐसा जवाब दिया कि मीडिया को अपना सवाल बदलने पर मजबूर होना पड़ा. इशान का जवाब वायरल हुआ, तो कीर्ति आजाद भी प्रशंसकों के निशाने पर आ गए.

Belt treatment to @KirtiAzaad by Ishan Kishan 🤣🤣🤣🤣🤣🔥🔥🔥🔥



“Kirti azad kya bole hume kya farak padta hai”



No one is taking them seriously



Ishan kishan killer, both on and off the field pic.twitter.com/MJWNgEVjpz — Lala (@FabulasGuy) March 10, 2026

