T20 World Cup 2026:'लोग आपको भूल जाएंगे', पूर्व चीफ सेलेक्टर ने संजू सैमसन को दी वॉर्निंग

हाल ही में टी20 विश्व कप के लिए घोषित टीम इंडिया में संजू सैमसन को चयन समिति ने फर्स्ट च्वाइस विकेटकीपर के रूप में शामिल किया है. मतलब शुरुआती मैच या मैचों की इलेवन में संजू सैमसन विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में मैदान पर खेलेंगे. संजू के चयन को दिग्गजों से सराहना मिली है, लेकिन कुछ ने इस चयन को वॉर्निंग भी करार दिया है. संजू के चयन की पूर्व चीफ सेलेक्टर श्रीकांत ने प्रशंसा की है, लेकिन उन्होंने इसके दूसरे पहलू पर भी रोशनी डाली है. श्रीकांत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 को लेकर कहा, 'संजू ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की. यह एक शानदार पारी थी. उनके द्वारा खेले गए कुछ शॉट बहुत ही शानदार थे. जब वह शॉट लगाता है, तो बहुत ही शानदार खेलता है. उसका स्ट्राइक-रेट बहुत उम्दा होता है.' लेकिन इस तारीफ के बाद पूर्व चीफ सेलेक्टर ने संजू को चेतावनी भी दे डाली.

श्रीकांत ने कहा, 'मैं संजू से सिर्फ इतना कहूंगा कि वह सिर्फ 37 रन बनाकर आउट न हों. आप इन 37 को 73 रनों में बदलो. अगर आप ऐसा करते हो, तो आपको कोई नहीं हटा सकता. लोग 30-40 रनों को भूल जाते हैं.' वैसे संजू की यह 37 रन की पारी बहुत ही अहम समय यानी टी20 विश्व कप टीम के ऐलान के ठीक एक दिन पहले आया. सैमसन इस मैच से पहले लगातार 7 मैचों से बाहर रहे थे. ऐसे में संजू का टीम में चयन चौंकाने वाला रहा. खासकर हाल ही में उप-कप्तान रहे शुभमन गिल को टीम से बाहर रखने का फैसला. श्रीकांत ने कहा कि हो सकता है कि गिल को इस फैसले से पहले ही अवगत करा दिया गया हो.

पूर्व कप्तान ने कहा, 'संजू को एक मौका मिला और उन्होंने इसे दोनों हाथों से भुना लिया. मुझे लगता है कि गिल को इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था. हो सकता है कि उन्हें सूचना दे दी गई हो कि आप न खेलें. यह वजह हो सकती है कि जिसके कारण गिल को अनफिट घोषित कर दिया गया. और कह दिया गया कि आपका विश्व कप टीम में चयन नहीं हुआ है. संजू को एक मैच में मौका मिला और उन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज में इसे भुनाया.'