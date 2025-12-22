विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 World Cup 2026:'लोग आपको भूल जाएंगे', पूर्व चीफ सेलेक्टर ने संजू सैमसन को दी वॉर्निंग

T20 World Cup 2026: हाल ही में संजू सैमसन का विश्व कप के लिए टीम में चौंकाने वाला चयन हुआ, तो इस पर रिएक्शन का लगातार आना जरी है. पूर्व चीफ सेलेक्टर श्रीकांत ने अहम बात कही है

Read Time: 3 mins
Share
T20 World Cup 2026:'लोग आपको भूल जाएंगे', पूर्व चीफ सेलेक्टर ने संजू सैमसन को दी वॉर्निंग
T20 World Cup 2026:
X: Social Media

हाल ही में टी20 विश्व कप के लिए घोषित टीम इंडिया में संजू सैमसन को चयन समिति ने फर्स्ट च्वाइस विकेटकीपर के रूप में शामिल किया है. मतलब शुरुआती मैच या मैचों की इलेवन में संजू सैमसन विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में मैदान पर खेलेंगे. संजू के चयन को दिग्गजों से सराहना मिली है, लेकिन कुछ ने इस चयन को वॉर्निंग भी करार दिया है. संजू के चयन की पूर्व चीफ सेलेक्टर श्रीकांत ने प्रशंसा की है, लेकिन उन्होंने इसके दूसरे पहलू पर भी रोशनी डाली है. श्रीकांत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 को लेकर कहा, 'संजू ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की. यह एक शानदार पारी थी. उनके द्वारा खेले गए कुछ शॉट बहुत ही शानदार थे. जब वह शॉट लगाता है, तो बहुत ही शानदार खेलता है. उसका स्ट्राइक-रेट बहुत उम्दा होता है.' लेकिन इस तारीफ के बाद पूर्व चीफ सेलेक्टर ने संजू को चेतावनी भी दे डाली.

श्रीकांत ने कहा, 'मैं संजू से सिर्फ इतना कहूंगा कि वह सिर्फ 37 रन बनाकर आउट न हों. आप इन 37 को 73 रनों में बदलो. अगर आप ऐसा करते हो, तो आपको कोई नहीं हटा सकता. लोग 30-40 रनों को भूल जाते हैं.' वैसे संजू की यह 37 रन की पारी बहुत ही अहम समय यानी टी20 विश्व कप टीम के ऐलान के ठीक एक दिन पहले आया. सैमसन इस मैच से पहले लगातार 7 मैचों से बाहर रहे थे. ऐसे में संजू का टीम में चयन चौंकाने वाला रहा. खासकर हाल ही में उप-कप्तान रहे शुभमन गिल को टीम से बाहर रखने का फैसला. श्रीकांत ने कहा कि हो सकता है कि गिल को इस फैसले से पहले ही अवगत करा दिया गया हो.

पूर्व कप्तान ने कहा, 'संजू को एक मौका मिला और उन्होंने इसे दोनों हाथों से भुना लिया. मुझे लगता है कि गिल को इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था. हो सकता है कि उन्हें सूचना दे दी गई हो कि आप न खेलें. यह वजह हो सकती है कि जिसके कारण गिल को अनफिट घोषित कर दिया गया. और कह दिया गया कि आपका विश्व कप टीम में चयन नहीं हुआ है. संजू को एक मैच में मौका मिला और उन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज में इसे भुनाया.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kris Srikkanth, India, Sanju Viswanath Samson, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com