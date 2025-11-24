विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 वर्ल्ड कप 2026 में कब होगा भारत-पाकिस्तान का मैच, किस ग्रुप में कौन, कहां देख पाएंगे शेड्यूल का ऐलान?

T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान मंगलवार को होना है. फैंस की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला कब होगा और किस ग्रुप में किस टीम को रखा गया है.

Read Time: 5 mins
Share
T20 वर्ल्ड कप 2026 में कब होगा भारत-पाकिस्तान का मैच, किस ग्रुप में कौन, कहां देख पाएंगे शेड्यूल का ऐलान?
T20 World Cup 2026 Schedule Live Streaming: कहां देख पाएंगे शेड्यूल का ऐलान?
  • आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल मंगलवार शाम 6:30 बजे आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा.
  • यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च को समाप्त होगा.
  • विश्व कप के लिए भारत के पांच शहरों और श्रीलंका के तीन स्थानों को मैचों के आयोजन के लिए चुना गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान मंगलवार को होना है. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला यह विश्व कप 7 फरवरी से शुरू हो सकता है और खिताबी मुकाबला 8 मार्च को हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहीं 20 टीमों को किन ग्रुप में बांटा गया है, यह लगभग तय है. हालांकि, अधिकारिक मुहर मंगलवार को लगनी है. स्टार स्पोर्ट्स ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद यह जानकारी दी है कि मंगलवार शाम 6:30 बजे से वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा. 

अहमदाबाद में हो सकता है फाइनल

रिपोर्ट्स का मानें तो भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित होने वाले इस विश्व कप के लिए भारत के पांच शहरों को चुना गया है, जिनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई के अलावा अहमदाबाद और कोलकाता शामिल है. वहीं, श्रीलंका के तीन स्थानों - कोलंबो में दो स्टेडियम और कैंडी में एक स्टेडियम को चुना गया है. हालांकि, इन जगहों का चयन इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कौन सी टीम इन मुकाबलों में खेलने के लिए क्वालीफाई कर पाती है.

अगर पाकिस्तान और श्रीलंका टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं करता है, तो दोनों सेमीफाइनल मुकाबले भारत में ही खेले जाने हैं. संभावना है कि फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा. वहीं, पाकिस्तान के सेमीफाइनल मुकाबले में क्वालीफाई करने पर ये मुकाबला श्रीलंका में खेला जाएगा. इसी तरह श्रीलंका अगर अंतिम चार में पहुंचता है, तो वह मैच कोलंबो में खेला जा सकता है. अगर श्रीलंका अंतिम चार में नहीं पहुंचता है, तो भारत में ही दोनों सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे.

किस ग्रुप में कौन

17 अक्टूबर को आईसीसी के एक बयान के अनुसार, टी-20 विश्व कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें चार अलग-अलग ग्रुप में पांच टीमों को डाला जाएगा. यूरोपीय टीम इटली इस वैश्विक चैंपियनशिप में डेब्यू करेगी. विश्व कप की शुरुआत ग्रुप चरण से होगी. इसके बाद सुपर-8 खेला जाएगा. इसके बाद चार टीमों में सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा.

रिपोर्ट्स की मानें तो भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है. भारतीय टीम ग्रुप ए में है. टीम इंडिया 8 फरवरी को अपना अभियान शुरू करेगी और पहला मैच अमेरिका से अहमदाबाद में खेलेगी. फिर 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया के साथ उसका मैच होगा. पाकिस्तान के साथ भारतीय टीम का तीसरा ग्रुप स्टेज मैच रहेगा जो कोलंबो में प्रस्तावित है. भारत का आखिरी ग्रुप मैच नेदरलैंड्स के साथ 18 फरवरी को मुंबई में बताया जाता है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के संभावित ग्रुप 

  • ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया, नेदरलैंड्स.
  • ग्रुप बी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान.
  • ग्रुप सी- इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश, नेपाल.
  • ग्रुप डी- साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा.

किन टीमों ने किया है क्वालीफाई

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, नीदरलैंड, इटली, जिम्बाब्वे, नामीबिया, नेपाल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात

कहां देख पाएंगे शेड्यूल की घोषणा लाइव?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल मंगलवार शाम 6:30 बजे पर जारी होगा. दर्शकों के देखने के लिए घोषणा टीवी और मोबाइल पर लाइव होगी. स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर शेड्यूल के ऐलान का प्रसारण किया जाएगा, जबकि जियो हॉटस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

कैसी होगी टीम इंडिया

अजित अगरकर की अगुवाई वाली राष्ट्रीय चयन समिति न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज और आईसीसी टी20 विश्व कप के लिये समान टीमें चुन सकती है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बीसीसीआई के हवाले से बीते दिनों ही यह जानकारी दी थी. टी20 विश्व कप के कार्यक्रम की अभी घोषणा नहीं हुई है लेकिन 20 टीमों का यह टूर्नामेंट सात फरवरी से शुरू होगा.

आईसीसी टूर्नामेंट के नियमों के तहत टीमों को टूर्नामेंट से एक महीना पहले अंतिम 15 सदस्यीय टीम का नाम भेजना होता है. चयन समिति टीम का ऐलान करेगी ताकि समय सीमा के भीतर जरूरत होने पर बदलाव किये जा सकें. वेस्टइंडीज और अमेरिका में हुए 2024 विश्व कप में भी यही नियम लागू हुआ था जब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने खिताब जीता था. 

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 21 जनवरी से शुरू होगी और विश्व कप से पहले यह आखिरी सीरीज होगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय नागपुर (21 जनवरी), रायपुर (23 जनवरी), गुवाहाटी (25 जनवरी), विशाखापत्तनम (28 जनवरी) और त्रिवेंद्रम (31 जनवरी) में खेले जाएंगे.

यह भी पढ़ें: IND vs SA 2nd Test: 'हम अलग बातें कर रहे...' ऋषभ पंत के विकेट पर मार्को यानसेन ने दिया बड़ा बयान

यह भी पढ़ें: IND vs SA 2nd Test: 'सच कहूं तो...' ऋषभ पंत को पंसद नहीं आएगा वाशिंगटन सुंदर का यह बयान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now