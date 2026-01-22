T20 World Cup 2026: 'अगर यह खिलाड़ी चला, तो विश्व कप भारत का', शास्त्री की बड़ी भविष्यवाणी, पीटरसन ने बता दिया सच्चा स्टार

अब जबकि सभी टीमें टी20 विश्व कप की दिशा में चल पड़ी हैं. और बांग्लादेश के भारत में खेलने के इनकार ने एक अलग ही माहौल बना दिया है, तो पूर्व दिग्गजों की बयानबाजी ने भी गति पकड़ ली है. इसी कड़ी में भारतीय पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) का मानना ​​है कि विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भारत भी कमाल करेगा जबकि केविन पीटरसन ने इस बाएं हाथ के खिलाड़ी को ‘सच्चा स्टार' बताया. दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज (टी20 रैंकिंग) अभिषेक ने बुधवार को नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की 48 रन की जीत में 35 गेंद में आठ छक्कों और पांच चौके की मदद से 84 रन बनाए. और इस सुनामी पारी के बाद अभिषेक को लेकर चर्चा एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई है.

सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी कौन होगा, पर शास्त्री ने कहा, ‘बिना किसी शक के अभिषेक. वह दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज हैं और शानदार फॉर्म में हैं. कल शाम (बुधवार को) उन्होंने न्यूजीलैंड से मैच छीन लिया। उनका आत्मविश्वास का स्तर शिखर पर है.' मैरियट बॉनवॉय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के बीच साझेदारी की शुरुआत के मौके पर एक कार्यक्रम में शास्त्री ने कहा, ‘उन्हें घरेलू दर्शकों का समर्थन मिलेगा और अगर वह कमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि भारत भी कमाल करेगा.' शास्त्री ने कहा कि कोच और खिलाड़ियों के लिए आलोचना को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सकारात्मक तरीके से होनी चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘मैं ऐसी आलोचना पसंद करता हूं जो रचनात्मक हो. और जब मैं ‘ब्रॉडकास्टर' बना तो मैंने कहा कि मैंने ड्रेसिंग रूम से नाता तोड़ लिया है और मैं वही बोलूंगा जो मैं देखता हूं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब मैं खेल रहा था तो आप मेरे साथी थे या मेरे दोस्त थे.' शास्त्री ने कहा, ‘लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसकी आप उम्मीद करते हैं मेरे कार्यकाल में अच्छे पल भी थे और मुश्किल पल भी. आपको बस इसे स्वीकार करना होगा क्योंकि आप जानते हैं कि अगला मैच आने वाला है.' पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, ‘एक दिन आप शीर्ष पर होते हैं. अगले दिन आप ट्रोल हो रहे होते हैं. ऐसा हो सकता है, लेकिन एक हफ्ते में. आप तीनों देख सकते हैं. आप शीर्ष पर हो सकते हैं, ट्रोल हो सकते हैं, फिर से शीर्ष पर हो सकते हैं.

वहीं, पीटरसन के लिए टी20 विश्व कप में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी के तौर पर सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस का नाम आया. उन्होंने कहा, ‘दक्षिण अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस. उन्होंने कल रात फिर से एक और शानदार पारी खेली. कुछ दिन पहले मैं जोहानिसबर्ग में मैच की कमेंट्री कर रहा था, जहां उनकी टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स मुश्किल में थी.' पीटरसन ने कहा, ‘लेकिन ब्रेविस आए और 15 ओवर तक बल्लेबाजी की और वे जीत के लक्ष्य तक पहुंच गए. ब्रेविस ने दिखाया कि वह सिर्फ छक्के मारने वाले खिलाड़ी नहीं हैं. हालांकि, पीटरसन ने अभिषेक को ‘सच्चा स्टार' बताते हुए कहा, ‘याद है जब अभिषेक ने पिछले साल वानखेड़े (स्टेडियम) में इंग्लैंड के खिलाफ वह 150 रन (54 गेंद में 135 रन, सात चौके, 13 छक्के) बनाए थे. हमने मैच के बाद उनका इंटरव्यू लिया था.' उन्होंने कहा, ‘मैंने बस उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ‘मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक की सबसे अच्छी टी20 पारी देखी है. वह लड़का एक सच्चा स्टार है.'