T20 World Cup 2026: ICC टीम ने किया ईडन गॉर्डन का दौरा, मान ली यह बात, बांग्लादेश को खेलने हैं यहां 3 मैच

India vs Bangladesh: बांग्लादेश के वीरवार को भारत में खेलने से इनकार करने के बाद ICC टीम ने ईडेन गार्डन मैदान का दौरा किया

T20 World Cup 2026: ईडेन गॉर्डन की फाइल फोटो
बांग्लादेश के भारत में होने वाले टी20 विश्व कप (T20 World Cup) में न खेलने के फैसले के बाद वीरवार को भारत के लिए तार्किक रूप से एक अच्छी खबर आई, जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कोलकाता के ईडन गॉर्डन्स की सुविधाओं पर संतोष जाहिर किया है. ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCB) की एक संयुक्त निरीक्षण टीम ने स्टेडियम का दौरा किया और मैदान, कॉरपोरेट बॉक्स तथा अन्य सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की समीक्षा की,

बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने यहां जारी बयान में कहा, ‘आईसीसी टीम ने ऐतिहासिक मैदान, कॉरपोरेट बॉक्स और स्टेडियम की सभी सुविधाओं का जायजा लिया और संतोष व्यक्त किया. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संस्था ने कहा कि वह एक सफल विश्व कप की मेजबानी को लेकर उत्सुक है.' ईडन गार्डन्स में ग्रुप चरण के पांच मैच खेले जाने हैं, जिनमें उद्घाटन दिवस के तीन मुकाबलों में से एक भी शामिल है. इसके अलावा सुपर आठ चारण का एक मैच खेला जाना है. अगर पाकिस्तान अंतिम चार में जगह नहीं बनाता है तो यहां एक सेमीफाइनल भी खेला जाएगा.

ग्रुप मुकाबलों में ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश के तीन मैच प्रस्तावित हैं, हालांकि उनकी भागीदारी को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है. राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के साथ बैठक के बाद बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि आईसीसी का आंकलन उन्हें स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत की यात्रा को लेकर अनिच्छा भी जताई. आईसीसी ने हालांकि बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका में कराये जाने की मांग को ठुकरा दिया है. बांग्लादेश अगर टूर्नामेंट से हटता है, तो रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड उसकी जगह लेने वाली अगली टीम होगी.

"अब भी आईसीसी से न्याय की उम्मीद है"

बांग्लादेश ने बृहस्पतिवार को कड़ा रुख अपनाते हुए अगले महीने भारत में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने उसकी मैच स्थल बदलने की मांग को खारिज कर दिया था. इस फैसले से स्कॉटलैंड के लिए टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह लेने का रास्ता साफ हो गया. विश्व संस्था ने बुधवार को बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया था कि या तो वह भारत जाने के लिए सहमत हो या फिर उनकी जगह किसी और टीम को ले लिया जाएगा. आईसीसी ने कहा कि भारत में उनके खिलाड़ियों, अधिकारियों या प्रशंसकों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था. बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के साथ बैठक के बाद कहा, 'हमने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। हमारी टीम तैयार है। हमें उम्मीद है कि आईसीसी हमारे वास्तविक सुरक्षा जोखिमों पर विचार करके हमें श्रीलंका में खेलने की इजाजत देकर न्याय करेगा.'

