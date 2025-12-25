साउथ अफ्रीकी पूर्व खिलाड़ी की भविष्यवाणी, इन दो टीमों के बीच होगा T20 World Cup 2026 का फाइनल

T20 World Cup 2026 Final prediction: साउथ अफ्रीका के मुख्य कोच शुक्री कॉनराड ने उम्मीद जताई कि अगले साल के टी20 विश्व कप के फाइनल में दोनों टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी. भारत टी20 विश्व कप का मौजूदा चैंपियन है. अगला विश्व कप सात फरवरी से आठ मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा. भारत ने 2024 में खेले गए पिछले विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था. कॉनराड ने कहा, ‘‘इसमें कोई शक नहीं की अभी हमें यानी साउथ अफ्रीकी टीम को काफी काम करना होगा लेकिन हमारे खिलाड़ियों को अब एक महीने तक एसए20 में खेलने का मौका मिलेगा. यह उनके कौशल को निखारने के लिए बहुत अच्छी तैयारी होगी ताकि जब वेस्टइंडीज हमारे देश का दौरा करे तो हम उनका सामना करने के लिए तैयार रहें.''

उन्होंने कहा, ‘‘और निश्चित तौर पर आगे विश्व कप भी है जो बड़ा टूर्नामेंट है, हमें भले ही इस टी20 सीरीज में भारत के खिलाफ मनचाहा परिणाम नहीं मिला लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम (भारत और दक्षिण अफ्रीका) फिर से फाइनल में पहुंच सकते हैं, मैं वास्तव में ऐसी उम्मीद कर रहा हूं. ''

कॉनराड ने भारती टीम को लेकर बात की और कहा, भारत एक शानदार टीम है, आपको उनके खिलाफ हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया, उनके पास कुछ मैच विजेता गेंदबाज भी हैं.''

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन, रिंकू सिंह