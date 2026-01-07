विज्ञापन
बांग्लादेश भारत में विश्व कप में खेलने को लेकर फैसले पर अडिग, सलाहकार का मामले पर अहम बयान

India vs Bangladesh: मुस्तिफजुर रहमान को आईपीएल से हटाने से उपजा विवाद फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां से ऊंट किस करवट बैठेगा, यह देखना बहुत ही रुचिकर होगा

बांग्लादेश के युवा एवं खेल तथा कानून, न्याय और संसदीय मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है कि वर्तमान हालात को देखते हुए बांग्लादेश भारत में इस साल होने वाले टी20 विश्व में न खेलने को लेकर पूरी तरह अडिग है. मेगा इवेंट का आयोजन 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका के अलग-अलग स्थलों पर होगा. शेड्यूल के अनुसार बांग्लादेश को अपना पहला मैच ठीक इसी दिन विंडीज के खिलाफ ईडन गॉर्डन्स में खेलना है. लेकिन मुस्तिफजुर रहमान को हाल ही में आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद अब दोनों देशों के क्रिकेट रिश्तों में भी खटास आ गई है. 

बहरहाल, बांग्लादेश के युवा एवं खेल तथा कानून, न्याय और संसदीय मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने  भरोसा जताते हुए कहा कि बांग्लादेश अपने इस रुख को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को समझाने में सफल रहेगा. सलाहकार ने बुधवार को सचिवालय स्थित कानून मंत्रालय के बैठक कक्ष में हुई एक बैठक के बाद यह बात कही. इस बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल, बोर्ड के निदेशक और युवा एवं खेल मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे.

आसिफ़ नज़रुल ने कहा, 'हम अपने क्रिकेटरों की सुरक्षा, बांग्लादेश की सुरक्षा और देश की गरिमा से कोई समझौता नहीं करेंगे. हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम विश्व कप खेलना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह किसी अन्य मेज़बान देश में हो, जैसे श्रीलंका.' उन्होंने आगे कहा, 'हम इस रुख पर अडिग हैं कि हम भारत नहीं जाएंगे.हमें उम्मीद है कि हम आईसीसी को यह समझा पाएंगे कि हम इस फैसले पर क्यों अड़े हुए हैं. हमें भरोसा है कि आईसीसी हमारे तर्कों पर संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ विचार करेगा और हमें कहीं और विश्व कप में खेलने को लेकर हमारी बात सुनेगा.'

