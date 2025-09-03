Asia Cup 2025 में सूर्यकुमार यादव T20I में इतिहास रचने के करीब, वर्ल्ड रिकॉर्ड निशाने पर

Suryakumar Yadav upcoming record in Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav in Asia CUp 2025) की अगुवाई में भारती टीम एशिया कप का खिताब जीतने की कोशिश करेगी. भारत ने 8 बार एशिया कप खिताब जीते हैं, जिनमें से एक 2016 में 20 ओवरों के प्रारूप में जीता था. इस बार टीम में शुभमन गिल को उपकप्तानी सौंपी गई है. गिल को पहले भारत का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था और उन्होंने इंग्लैंड दौरे में भारत को 2-2 से ड्रॉ कराया था. गिल की वापसी का मतलब है कि यशस्वी जायसवाल को बैकअप ओपनर के रूप में जगह नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, गिल टॉप क्रम में टीम में शामिल होंगे, जिससे चीजें थोड़ी बदल सकती हैं. श्रेयस अय्यर के लिए इस टीम में जगह नहीं थी जिसने सुर्खियां बटोरीं. लेकिन विशेष रूप से, जसप्रीत बुमराह का खेलना सकारात्मक है. (India Sqaud in Asia Cup 2025)

सूर्यकुमार यादव वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब (Most hundreds in a career in T20Is)

इस एशिया कप में सूर्यकुमार यादव के पास इतिहास रचने का मौका होगा. दरअसल, सूर्यकुमार यादव के नाम टी-20 इंटरनेशनल में 4 शतक है और यदि इस टूर्नामेंट में सूर्या दो शतक लगाने में सफल रहे तो वो टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. ऐसा कर सूर्या रोहित शर्माा और ग्लेन मैक्सवेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ आगे निकल जाएंगे. बता दें कि इस समय टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक ग्लेन मैक्सवेल के नाम है. मैक्सवेल ने 5 और रोहित शर्मा ने 5 टी-20 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं.

ऐसा कर रचेंगे इतिहास (Most sixes in career in T20Is)

इसके अलावा सूर्या 4 छक्के लगाते ही टी-20 इंटरनेशनल में 150 छक्का पूरा करने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन जाएंगे. टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्का रोहित शर्मा ने लगाए हैं. रोहित के नाम 205 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. वहीं, मुहम्मद वसीम (176*), मार्टिन गप्टिल (173) और जोस बटलर के नाम 160 छ्क्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

भारत की संभावित प्लेइंग XI (Predicted India XI for Asia Cup)

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

