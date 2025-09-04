विज्ञापन
Asia Cup 2025: जानिए बल्ले में कितना है दम, क्या कप्तान सूर्यकुमार यादव बनेंगे एशिया कप के 'सिंघम'?

Suryakumar Yadav Performence in T20 Cricket: सूर्या भारत के सर्वश्रेष्ठ टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज के अंदाज के हिसाब से प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे.

Suryakumar Yadav Stats in T20 Format Ahead of Asia Cup
  • भारत 10 सितंबर से एशिया कप में हिस्सा लेगा और 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला होगा
  • सूर्यकुमार यादव ने 2022 टी20 एशिया कप में पांच मैचों में 139 रन बनाए थे और एक अर्धशतक जड़ा था
  • हाल के 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सूर्यकुमार की बल्लेबाज़ी औसत 18 से कम और रन 258 रहे हैं
Suryakumar Yadav Performence in T20 Cricket: टीम इंडिया 10 सितंबर से एशिया कप के अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इस दौरान 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान का हाई-वोल्टेज मुकाबला भी खेला जाएगा. भारत आखिरी लीग मैच 19 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा, इसके बाद 20 सितंबर से सुपर फोर शुरू होगा.

2022 में टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने पिछली बार 2022 में टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में हिस्सा लिया था. उस समय उन्होंने पांच मैचों में 34.75 की औसत और 163.52 की स्ट्राइक रेट से 139 रन बनाए थे. उनका सबसे अच्छा स्कोर हांगकांग के खिलाफ 68 रन रहा, जो उस टूर्नामेंट में उनका एकमात्र अर्धशतक था. इसके अलावा वे बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं रहे.

हाल की बात करें तो सूर्यकुमार की कप्तानी शानदार रही है, लेकिन बल्लेबाज़ी में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा. पिछले 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने सिर्फ़ 258 रन बनाए हैं, औसत 18 से भी कम रही है, हालांकि इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी जड़े. अच्छी बात यह है कि उनका स्ट्राइक रेट अब भी 161 से ऊपर है, जो उनके आक्रामक अंदाज को दिखाता है.

आईपीएल 2024 में सूर्यकुमार यादव

आईपीएल 2024 में सूर्यकुमार यादव का बल्ला खूब चला. मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उन्होंने 16 मैचों में 717 रन बनाए. इस दौरान उनकी औसत 65.18 और स्ट्राइक रेट 167 से ज़्यादा रहा. उन्होंने पांच अर्धशतक लगाए और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 73 रन रहा. वे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी थे और उनकी टीम प्लेऑफ़ तक पहुंची. फैंस को उम्मीद है कि इस बार एशिया कप में भी सूर्यकुमार यादव अपनी दमदार बल्लेबाज़ी से टीम इंडिया को मज़बूत शुरुआत दिलाएंगे.

