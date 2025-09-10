IND vs UAE: 'मौका मिले तो हम...', सूर्यकुमार यादव ने पहले ही मैच में टॉस जीतने के बाद बयान से मचाई खलबली

uae vs india Suryakumar Yadav Asia Cup 2025: भारत ने बुधवार को एशिया कप के अपने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया. इस मैच से शुभमन गिल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में वापसी कर रहे हैं और वह अपने पंजाब के साथी अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. टीम शीट के अनुसार, कप्तान सूर्यकुमार यादव को तिलक वर्मा और संजू सैमसन से आगे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा जा सकता है, जिन्हें क्रमशः चौथे और पाँचवें नंबर पर बल्लेबाजी करनी है. भारत जसप्रीत बुमराह के रूप में एक विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के साथ उतर रहा है, जबकि दूसरा तेज गेंदबाजी विकल्प हार्दिक पांड्या हैं.

कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग इलेवन में दो प्रमुख स्पिनर हैं.

टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा

सूर्यकुमार हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे. विकेट अच्छा और ताज़ा लग रहा है. आज भी नमी है, बाद में ओस पड़ सकती है. अगर हमें मौका मिले, तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन आज हम गेंदबाज़ी करना चाहते हैं. हम यहाँ जल्दी आ गए, 3-4 अच्छे अभ्यास सत्र किए और एक दिन की छुट्टी भी ली.

टीमें:

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह.