विज्ञापन
विशेष लिंक

'श्रेयस से ऊपर...', अय्यर को पहले टी20 में क्यों नहीं मिलेगा मौका? प्रेस कांफ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने बताई पूरी बात

Suryakumar Yadav Press Conference: सूर्यकुमार ने मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा मैने भारत के लिये दोनों क्रम पर बल्लेबाजी की है. चौथे नंबर पर मेरे आंकड़े बेहतर हैं और तीसरे नंबर पर भी लेकिन मुझे लचीला रूख अपनाना होगा.

Read Time: 2 mins
Share
'श्रेयस से ऊपर...', अय्यर को पहले टी20 में क्यों नहीं मिलेगा मौका? प्रेस कांफ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने बताई पूरी बात
Suryakumar Yadav
  • सूर्यकुमार यादव ने कहा कि किशन को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिलेगा
  • चोटिल तिलक वर्मा के पहले तीन मैचों से बाहर होने पर श्रेयस अय्यर को वापसी का अवसर प्राप्त हुआ है
  • सूर्यकुमार ने बताया कि किशन ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Suryakumar Yadav Press Conference: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने मंगलवार (20 जनवरी 2026) को कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी श्रृंखला में ईशान किशन (Ishan Kishan) को श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) से पहले बल्लेबाजी के लिये भेजा जायेगा क्योंकि वह भारत की टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा हैं और चोटिल तिलक वर्मा (Tilak Varma) की तरह ही खब्बू बल्लेबाज हैं. तिलक के पेट का आपरेशन हुआ है और वह पहले तीन मैचों से बाहर हैं. इससे श्रेयस को पहले तीन मैचों के लिये वापसी का मौका मिला है. 

सूर्यकुमार ने मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'ईशान तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेगा क्योंकि वह हमारी टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा है और उसे टीम में पहले चुना गया तो उसे मौका देना हमारी जिम्मेदारी है.' उन्होंने कहा, 'पिछले डेढ साल से वह भारत के लिये खेला नहीं है लेकिन घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है.'

उन्होंने कहा, 'ईशान को टी20 विश्व कप के लिये चुना गया है तो उसे श्रेयस से ऊपर भेजा जाना चाहिये. अगर चौथे या पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी की बात होती तो अलग सवाल होता. तिलक भी नहीं है तो ईशान हमारे पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प है.' टी20 विश्व कप सात फरवरी से शुरू हो रहा है जो भारत और श्रीलंका में खेला जायेगा.

यह पूछने पर कि क्या वह खुद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, कप्तान ने कहा, 'मैने भारत के लिये दोनों क्रम पर बल्लेबाजी की है. चौथे नंबर पर मेरे आंकड़े बेहतर हैं और तीसरे नंबर पर भी लेकिन मुझे लचीला रूख अपनाना होगा.' लंबे समय से खराब फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार ने यह भी कहा कि वह अपनी बल्लेबाजी शैली में कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं. 

उन्होंने कहा, 'मैं रन नहीं बना पा रहा लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलूंगा. मैने फैसला किया है कि वैसे ही खेलूंगा जैसे पिछले तीन चार साल से खेल रहा था और जिससे मुझे सफलता मिली है.'

यह भी पढ़ें- IND vs NZ, 1st T20I: नागपुर में चप्पे-चप्पे पर है AI की नजर, परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Suryakumar Ashok Yadav, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now