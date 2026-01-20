विज्ञापन
IND vs NZ, 1st T20I: नागपुर में चप्पे-चप्पे पर है AI की नजर, परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

नागपुर के फैंस में भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह क्रिकेट का जुनून है, लेकिन 18 साल पहले 2008 में विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में एक एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौत हो गई थी. लेकिन तब से लेकर अबतक स्टेडियम में बहुत से बदलाव हो चुके हैं. 

IND vs NZ: सुरक्षा के लिए AI का हो रहा है इस्तेमाल
  • टी20 वर्ल्ड कप से पहले IND को NZ के खिलाफ पांच मैच की टी20 सीरीज खेलनी है जो टीम के लिए महत्वपूर्ण होगी
  • नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड टी20 मैच के लिए सभी टिकटें ऑनलाइन पहले ही बिक चुकी हैं
  • मैच में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा
नागपुर से संजय तिवारी और विमल मोहन | टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की टी20 सीरीज खेलनी है जो टीम इंडिया के लिए अग्निपरीक्षा साबीत होगी. करीब 30 लाख की आबादी वाले नागपुर के विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम की क्षमता तकरीबन 45000 है. भारत-न्यूजीलैंड टी20 मैच में पहले से ही उम्मीद की जा रही है कि स्टेडियम खचाखच भरा रहेगा.  

बिक चुके हैं सभी टिकट

भारत-न्यूजीलैंड मैच की सभी टिकटें ऑनलाइन बिक चुकी हैं और माना जा रहा है कि पहले टी20 मैच के लिए स्टेडियम में क्षमता से ज़्यादा लोग आने की कोशिश भी करेंगे. स्टेडियम के बाहर कोई असामाजिक तत्व टिकट ब्लैक या दूसरी तरह की गड़बड़ी ना फैलाएं इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है. 

AI का इस्तेमाल

बड़ी बात ये है कि नागपुर में पहली बार मैच के दौरान पुलिस क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा के लिए 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) का इस्तेमाल करेगी.

कहा जा रहा है कि मैच में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) के लिए देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा. जब दर्शकों का ध्यान मैच पर होगा, तब AI कैमरों की नजरें पूरी तरह भीड़ पर होगी. 

बताया जा रहा है कि AI तकनीक भीड़ में मौजूद अपराधियों और हथियारों की पहचान करने में सक्षम है. इसके अलावा, पार्किंग स्पेस के रीयल-टाइम प्रबंधन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा. 

भीड पर लगे हुए AI संचालित कैमरे क्रिमिनल डाटा बेस से जुड़े रहेंगे. लिहाजा, भीड में यदि कोई रिकॉर्ड वाला अपराधी दिखाई दिया तो वे फौरन डाटा बेस से सिग्नल मिलते ही पुलिस को सूचित करेंगे.

नागपुर के पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने मैच से पहले बताया, 'मैच के दौरान पार्किंग स्थलों में मौजूद वाहनों की रीयल-टाइम संख्या और उपलब्ध जगह का सटीक अनुमान लगाने के लिए AI का उपयोग किया जा रहा है. इसके अलावा एआई निरीक्षक tool (AI Inspector tool) तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. हजारों चेहरों की रीयल-टाइम स्कैनिंग कर क्रिमिनल डेटाबेस की मदद से भीड़ में छिपे अपराधियों की पहचान तुरंत की जा सकती है.'

पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने ये भी कहा, 'भीड़ में यदि कोई लाठी, चाकू जैसे धारदार हथियार या पिस्तौल जैसे फायर आर्म्स लाता है, तो AI कैमरा तुरंत उसकी पहचान कर पुलिस को सूचित करेगा. AI भीड़ में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पकड़कर उसकी जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाएगा, जिससे त्वरित निर्णय लेना आसान होगा.'

कांटे की टक्कर की उम्मीद

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच अबतक हुए 25 टी20 मैचों में भारत ने 14 जबकि न्यूजीलैंड ने 10 मैच जीते हैं और एक टाई रहा है. बड़ी बात ये है कि न्यूजीलैंड ने भारत को हाल ही में टेस्ट और वनडे सीरीज में शिकस्त दी है और इसलिए टी20 में भी खतरनाक नजर आ रही है. 

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 मैच 

भारत जीता - 14
न्यजीलैंड जीता - 10
टाई - 01 

चाक-चौबंद सुरक्षा

नागपुर के फ़ैन्स में भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह क्रिकेट का जुनून है. लेकिन 18 साल पहले 2008 में विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में एक एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौत हो गई थी. लेकिन तब से लेकर अबतक स्टेडियम में बहुत से बदलाव हो चुके हैं. 

नागपुर में अबतक 7 टेस्ट (2008 के बाद 6 टेस्ट), 10 वनडे और पुरुषों के 12 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैच खेले जा चुके हैं. भारत ने इस मैदान पर अबतक 4 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ़ एक में न्यूज़ीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा है. मैदान पर जितनी तैयारी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने की है, मैदान के बाहर रंग में भंग ना हो इसके लिए पुलिस अत्याधुनिक उपायों के साथ पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

