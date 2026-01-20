ईशान को लेकर इशारा नंबर 3 का, SKY का निशाना तीसरे वर्ल्ड कप खिताब पर

न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर में टी20 सीरीज के पहले मैच से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बात ठोस तरीके से कही कि नंबर 3 पर ईशान किशन को मौकी दिया जाएगा. उन्होंने ईशान किशन के हालिया प्रदर्शन के साथ उनके लंबे समय से टीम इंडिया के बाहर रहने का हवाला भी दिया. जाहिर तौर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ईशान किशन को तिलक वर्मा की जगह टीम की धुरी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं. ईशान किशन की काबिलियत से सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं.

ईशान की रनों की भूख के साथ हुई है वापसी

ईशान किशन ने महीने भर पहले पुणे में हरियाणा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतकीय पारी के साथ झारखंड को ऐतिहासिक ट्रॉफी दिलाने में अहम रोल अदा किया. उसके बाद वर्ल्ड कप टीम में खुद के चुने जाने को लेकर वो बेहद खुश होकर बिना किसी गिला शिकवा के सबसे बात करते देखे गए. पटना के रहने वाले 27 साल के विकेटकीपर बैटर ईशान किशन अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ पारी को संभालने और अपनी इनिंग को टीम की जरूरत के मुताबिक पेस करना अच्छी तरह से जानते हैं.

क्रिकेट सर्किट में सब मानते हैं कि ईशान को टीम इंडिया से बाहर लंबे समय तक रखने की वजह उनके मैदान पर प्रदर्शन के बजाए दूसरी चीजें ज्यादा रही हैं. ईशान ने अफना आखिरी टी20 नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुवाहाटी में खेला था, जब वो अपना खाता नहीं खोल पाए थे.

बहरहाल, अब जब उनकी की वापसी हुई है तो ईशान 2.0 से नये अवतार में उतरने और ज्यादा वक्त तक नीली जर्सी में आने की उम्मीद रहेगी.

ईशान का प्रदर्शन

मैच रन 50/100 औसत स्ट्राइक रेट टेस्ट - 2 78 0/1 78 86 वनडे - 27 933 1/7 42 102 टी20 - 32 796 0/6 26 125

तिलक की कमी, ईशान से उम्मीद

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ये भी साफ कर दिया है कि ईशान को इस सीरीज में मौका मिलने वाला है. ऐसे में ईशान बिना दबाव के खेलते हुए नंबर 3 पर अपनी जगह पक्की कर सकते हैं. अगर कप्तान SKY का ये प्रयोग चल जाता है तो टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप तक के लिए एक अच्छा हल मिल जाएगा. कप्तान कहते हैं, 'अगर नंबर 4 या 5 की बात होती तो थोड़ी मुश्किल हो सकती थी. लेकिन दुर्भाग्य से हम तिलक को मिस कर रहे हैं. ऐसे में नंबर 3 के लिए ईशान बेस्ट दावेदार हैं.'

100वें मैच में फॉर्म में वापसी की उम्मीद!

नागपुर में 36 साल के SKY अपना 138वां अंतर्राष्ट्रीय और 100वां अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेलेंगे. हालांकि कप्तान ने अपने कहा कि उनके फॉर्म को लेकर फिक्र नहीं. लेकिन फेन्स और एक्सपर्ट्स वैसा नहीं सोचते.

कप्तान सूर्यकुमार कहते हैं, 'अगर ये सिंगल्स स्पोर्ट होता या फिर टेबल टेनिस या लॉन टेनिस खेलता तो इस बारे में शायद ज़्यादा सोचता. लेकिन ये टीम स्पोर्ट है जहां मेरी ज़िम्मेदारी टीम का प्रदर्शन है. जब तक टीम जीत रही है, मैं खुश हूं. मैं अपना निजी प्रदर्शन कर पाता हूं तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं.'

22 पारियों से पचासा नदारद

पिछली 22 पारियों में सूर्यकुमार यादव का आंकड़ा 50 के पार नहीं गया है. हालांकि इन 22 पारियों में उन्होंने 47 नॉट आउट और 39 नॉट आउट जैसे स्कोर भी बनाये हैं. लेकिन मिस्टर 360 डिर्गी का बैटिंग करिश्मा इन पारियों में नदारद ही रहा है.

वर्ल्ड कप में इतिहास बनाने का मौक़ा!

वर्ल्ड कप में भारत (2007, 2024), इंग्लैंड (2010, 2022) और वेस्ट इंडीज़ (2012, 2016) ने 2-2 बार जीते हैं. भारत अगर कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी-20 वर्ल्ड कप का ख़िताब जीतता है तो ना सिर्फ़ भारत सबसे ज़्यादा तीन बार टी-20 वर्ल्ड कप ख़िताब जीतने वाला अकेला देश होगा. बल्कि, घरेलू मैदान पर ख़िताब जीतने और डिफेंडिंग चैंपियन के ख़िताब को जीतने का कारनामा भी पहली बार होगा.

