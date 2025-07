'वही विरोधी टीम है...', इस बार उससे बदला लेना चाहेंगे? सुरेश रैना का टपाक से आया जवाब, VIDEO

Suresh Raina, WCL 2025: भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना मौजूदा समय में इंडिया लीजेंड्स के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं. जहां उन्हें दुनिया के पूर्व दिग्गजों से सजी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 टूर्नामेंट में शिरकत करनी है. इंडिया लीजेंड्स के सफर के आगाज से पूर्व उन्होंने ANI न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत करते हुए कुछ दिलचस्प सवालों का जवाब दिया है. उनसे जब पूछा गया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में आप सब लीजेंड्स एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं. एक बार फिर युवराज सिंह, हरभजन सिंह के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करेंगे. सामने वही विरोधी टीमें हैं. इस टूर्नामेंट को आप कैसे देखते हैं?

सवाल का जवाब देते हुए रैना ने कहा, 'बेहद प्रतिस्पर्धी है. इस बार पोलार्ड (कीरोन पोलार्ड) भी हैं. ब्रावो (ड्वेन ब्रावो) भी हैं. पीयूष चावला, शिखर धवन, सिद्धार्थ कौल जैसे बड़े-बड़े नाम हैं. पिछले साल हम चैंपियन बने थे. मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हम अच्छा करेंगे. टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है. जब आप इंडिया के लिए खेलते हैं तो एक जुनून रहता है. मुझे उम्मीद है एक बार भी हम इस टूर्नामेंट को इंजॉय करेंगे.'

