हार्दिक पंड्या नहीं बल्कि रोहित शर्मा के बाद यह खिलाड़ी होगा भारत का अगला कप्तान, सुरैश रैना की भविष्यवाणी

Who will be India Future Captain Suresh Raina ने बताया

Suresh Raina on India Next Captain: भारत का अगला कप्तान रोहित शर्मा के बाद कौन होगा. इसको लेकर बहस तेज हो गई है. ऐसे में सुरेश रैना ने इस सवाल का जवाब दिया है. लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में रैना ने भारत के अगले कप्तान को लेकर भविष्यवाणी की है .रैना भारत के अगले कप्तान के तौर पर हार्दिक पंंड्या को नहीं बल्कि शुभमन गिल को देख रहे हैं. रैना से जब इंटरव्यू में सवाल किया गया कि भारत का अगला कप्तान कौन होगा. इसपर उन्होंने अपनी राय दी और कहा, "मुझे लगता है कि कप्तान के तौर पर शुभमन गिल ने मुझे काफी प्रभावित किया है. गिल की कप्तानी शानदार रही है. उसके अंदर बड़े मैच के प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, इसकी समझ है. मैं गिल को भारत का अगला कप्तान बनने का दावेदार मान रहा हूं". (Shubman Gill vs Hardik Pandya Who will be India Next Captain)