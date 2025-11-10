विज्ञापन
IPL 2026: इस दिग्गज खिलाड़ी को आरसीबी टीम से रिलीज कर देना चाहिए, सुरेश रैना ने दिया चौंकाने वाला बयान

Suresh Raina on RCB Team in IPL 2026: सुरेश रैना ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है. रैना ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे आरीसबी को अपनी टीम से रिलीज कर देना चाहिए.

IPL 2026: इस दिग्गज खिलाड़ी को आरसीबी टीम से रिलीज कर देना चाहिए, सुरेश रैना ने दिया चौंकाने वाला बयान
Suresh Raina react on RCB Team in IPL 2026: रैना का बड़ा बयान
  • सुरेश रैना ने आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले आरसीबी को लियाम लिविंगस्टोन को रिलीज़ करने की सलाह दी है
  • लियाम लिविंगस्टोन ने आईपीएल 2025 में 10 मैचों में मात्र 112 रन बनाए और प्रदर्शन निराशाजनक रहा
  • रैना ने जोश हेज़लवुड और फिल साल्ट को आरसीबी की टीम में बनाए रखने की सिफारिश की है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Suresh Raina on RCB Team: सुरैश रैना ने आईपीएल 2026 को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. रैना ने उस खिलाड़ी को लेकर बात की है जिसे आरसीबी टीम से रिलीज कर देना चाहिए. रैना ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए उस खिलाड़ी का जिक्र किया है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने 2025 आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 2026 की नीलामी से पहले स्टार ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को रिलीज़ करने का आग्रह किया. 32 साल के इस खिलाड़ी को 2025 की नीलामी में आरसीबी ने ₹8.75 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था. हालांकि, आरसीबी ने 2025 का आईपीएल का खिताब जीता था लेकिन  इंग्लैंड के इस स्टार खिलाड़ी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. लिविंगस्टोन ने 10 मैचों में 16 की औसत से केवल 112 रन बनाए थे.

ऐसे में रैना को लगता है कि ऑक्शन से पहले आरसीबी को बड़ा फैसला करना चाहिए. दूसरी ओर  दो अन्य विदेशी सितारों, जोश हेज़लवुड और फिल साल्ट की बात आई, तो रैना का मानना ​​था कि आरसीबी को दोनों खिलाड़ियों को बरकरार रखना चाहिए.  दोनों ने 2025 आईपीएल में गेंदबाजी से शानदार परफॉर्मेंस किया था. दोनों ने मिलकर 12 मैचों में 18 से कम की औसत से 22 विकेट लिए थे. बता दें कि आरसीबी ने हेज़लवुड को  ₹12.50 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था, जबकि फिल साल्ट को ₹11.50 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था. 

इन दो खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए

सुरेश रैना ने आरसीबी से आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले भारतीय जोड़ी भुवनेश्वर कुमार और जितेश शर्मा को रिटेन करने की अपील की है.  ​​2025 सीज़न में भुवनेश्वर कुमार ने नई गेंद से और डेथ ओवरों में अपनी गेंदबाजी से शानदार परफॉर्मेंस किया था.  भुली ने आईपीएल 2025 में 14 मैचों में 28.41 की औसत से 17 विकेट लिए थे.

वहीं, जितेश आरसीबी के खिताबी अभियान में  गुमनाम हीरो रहे, विकेटकीपर बल्लेबाज़ ने IPL 2025 में 15 मैचों में 37 से ज़्यादा की औसत और 176.35 के स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए.  भुवनेश्वर आईपीएल 2025 की नीलामी में ₹10.75 करोड़ में आरसीबी की बड़ी ख़रीदों में से एक थे.  दूसरी ओर, फ्रेंचाइज़ी ने जितेश को लगभग इतनी ही कीमत पर खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था. 

