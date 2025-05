अगले सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स को मिलेगा इस शख्स का साथ, यह पूर्व दिग्गज होगा सीएसके का बल्लेबाजी कोच?

CSK New Batting coach: चेन्नई सुपर किंग्स ने अगले सीजन के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया है, और सुरेश रैना ने संकेत दिया है कि वे बल्लेबाजी कोच से लेकर बैकरूम स्टाफ में बदलाव कर सकते हैं, यह पद वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज माइकल हसी के पास है. रविवार को अहमदाबाद में आईपीएल 2025 के अपने आखिरी लीग मैच में गुजरात टाइटन्स और सीएसके के बीच मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए रैना ने दावा किया कि उनकी पूर्व फ्रेंचाइजी अगले सीजन के लिए एक नए बल्लेबाजी कोच को नियुक्त कर सकती है.(Suresh Raina To Become CSK Batting Coach In IPL 2026)

रैना के साथी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने तब संभावित उम्मीदवार का नाम जानने की कोशिश की, जिसमें पूछा गया कि क्या कोच के नाम के पहला अक्षर 'S' से शुरू होता है. यहीं पर रैना ने जवाब देकर अफवाहों को हवा दे दी, रैना ने जवाब देते हुए कहा, "उसने सबसे तेज अर्धशतक बनाया है.' इसके बाद आकाश चोपड़ा ने चुटकी ली और कहा, "चलो हो गया भाई, आपने इसे सबसे पहले यहीं सुना,"

Add image caption here

बता दें कि, रैना के नाम सीएसके की ओर से आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड है, जब उन्होंने 2014 में सिर्फ 16 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

सहायक गेंदबाजी कोच श्रीधरन श्रीराम ने दिया अपडेट

बाद में, सीएसके के सहायक गेंदबाजी कोच श्रीधरन श्रीराम से रैना के दावे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता। मुझे उनसे पूछना होगा कि क्या उन्होंने ऐसा कहा था.' (CSK break silence on rumours of Suresh Raina returning to franchise in IPL 2026). अब सोशल मीडिया पर लोग इस बारे में बात कर रहे हैं. हालांकि सीएसके की ओर से इस तरह से कोई अपडेट नहीं आया है.

इस सीजन चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम कोई खास कमाल नहीं कर पाई और आखिरी पायदान पर है. सीएसके के साथ आईपीएल इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब टीम आखिरी पायदान पर रही है.