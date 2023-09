Asia Cup 2023; IND vs PAK: "उस पर बिल्कुल भी उंगली..." पाक के खिलाफ सुपर 4 से पहले ईशान किशन को लेकर गावस्कर ने दिया बड़ा बयान

Sunil Gavaskar on Ishan Kishan

Gavaskar on Ishan Kishan; IND vs PAK: भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ पहले 15 ओवर के भीतर चार विकेट खोने के बाद गहरे संकट में थी, लेकिन एशिया कप 2023 मैच के दौरान इशान किशन (Ishan Kishan) ने हार्दिक पंड्या के साथ शानदार साझेदारी करके पारी को संभाला. टीम में किशन की जगह को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन उनकी 81 गेंदों में 82 रन की पारी बाएं हाथ के बल्लेबाज के इरादे का बयान था, जो टीम में एक स्थान के लिए केएल राहुल (Ishan vs KL Rahul WC 2023) के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे. भारत के महान कप्तान सुनील गावस्कर किशन (Gavaskar on Ishan Kishan Batting vs Pak) की पारी से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ पारी के बाद कोई भी उन पर उंगली नहीं उठा सकता.