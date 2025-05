IND vs ENG: सुनील गावस्कर ने चुने टेस्ट कप्तान के लिए ये तीन नाम, इस खिलाड़ी को बताया रेस में नंबर 1

Sunil Gavaskar on Team India New Test Captain IND vs ENG: पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भविष्य के भारतीय कप्तानों की ट्रेनिंग के लिए बिलकुल सही मैदान है जो शुभमन गिल (Sunil Gavaskar on Team India New test Captain) जैसे खिलाड़ियों को शीर्ष स्तर पर पहुंचने से पहले जरूरी अनुभव प्रदान कर रहा है. रोहित शर्मा के संन्यास के बाद गुजरात टाइटन्स के कप्तान गिल (Shubman Gill as Team India New Test Captain) इंग्लैंड के टेस्ट दौरे पर भारत की कप्तानी कर सकते हैं और ऋषभ पंत उप कप्तान हो सकते हैं. रोहित के इस फैसले के कुछ ही दिन बाद विराट कोहली के संन्यास ने टेस्ट टीम में खालीपन पैदा कर दिया है. गावस्कर ने कहा कि गिल के अलावा अन्य संभावित कप्तान जैसे पंत तथा श्रेयस अय्यर को तैयार होने में कम से कम दो साल लगेंगे.

‘स्टार स्पोर्ट्स प्रेस रूम' में ‘पीटीआई' के एक सवाल के जवाब में गावस्कर ने कहा, ‘‘हमारे सुपर कप्तान (एमएस धोनी, रोहित, विराट) के स्तर तक पहुंचने के लिए भविष्य के कप्तानों को तैयार करने में दो साल लगेंगे. इन सभी ने कप्तानी के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाया है.'' पंत इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी कर रहे हैं जबकि अय्यर इस आईपीएल में पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं.

गावस्कर ने कहा, ‘‘जब आप गिल, अय्यर और पंत को देखते हैं जो भारतीय कप्तानी के तीन मुख्य दावेदार हैं तो आप तीनों (धोनी, रोहित, विराट) का एक मिश्रण देखते हैं. गिल शायद अधिक प्रतिस्पर्धी हैं क्योंकि जब भी कोई फैसला होता है तो वह तुरंत अंपायर से पूछते हैं. वह शायद इनमें ज्यादा ही शामिल होते हैं. '' उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि पंत स्टंप के पीछे होते हैं और वह भी इन सभी मैदानी फैसलों में अच्छी तरह शामिल होते हैं. अय्यर भी शानदार रहे हैं. इन तीनों ने सकारात्मक तरीके से कप्तानी की है. ''

इस पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘एक कप्तान के तौर पर आपको सबसे ज्यादा अनुभव टी20 के दबाव से होता है. यह कप्तानी के लिए सबसे अच्छा ट्रेनिंग मैदान है. ''