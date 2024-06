ऋषभ पंत या संजू सैमसन, T20 वर्ल्ड कप में भारतीय XI में किसे मिलनी चाहिए जगह, सुनील गावस्कर ने बता दिया

Sunil Gavaskar on Rishabh Pant vs Sanju Samson: टी20 वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में संजू सैमसन और ऋषभ पंत को बल्लेबाज विकेटकीपर के तौर पर टीम में चयन किया गया है. ऐसे में अब सवाल उठता है कि भारतीय इलेवन में दोनों में से किसे मौका मिलेगा. बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच में संजू सैमसन का इस्तेमाल बतौर ओपनर किया गया था जिसमें वो असफल रहे थे. सैमसन केवल एक रन ही बना सके थे. जिसके बाद यह कयास लगने लगे हैं कि सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिलेगा.

अब इस बहस में पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने भी रिएक्ट किया है. स्टार स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए गावस्कर ने अपनी राय दी है और पंत की वकालत की है. पंत ने वार्म अप मैच में धुआंधार अर्धशतकीय पारी खेली थी.

गावस्कर ने अपनी राय देते हुए कहा, "अगर आप विकेटकीपिंग की क्षमता की तुलना करें तो ऋषभ पंत, संजू सैमसन से बेहतर विकेटकीपर हैं. हम यहां बल्लेबाजी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्लेबाजी पहलू भी खेल में आता है. लेकिन, पिछले कुछ मैचों में पंत ने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की है."

पूर्व भारतीय कप्तान गावस्कर को पूरा यकीन है कि भारतीय इलेवन में टीम मैनेजमेंट विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर पंत को ही मौका देगी. बता दें कि भारतीय टीम अपना पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलने वाली है. वहीं, 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा.

इकलौते वार्म अप मैच की बात की जाए तो भारत ने बांग्लादेश को 60 रनों से हरा दिया था. भारत की ओऱ से ओपनिंग करने रोहित और सैमसन आए थे, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया था, जिसके बाद अब ये कयास लगने लगे हैं कि वर्ल्ड कप के मैचों में भारतीय ओपनिंग जोड़ी में बदलाव हो सकते हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच (India Match in T20 World Cup 2024)

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा, समय- 8:00 PM