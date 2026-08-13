IND vs SL: सुनील गावस्कर ने कोच गौतम गंभीर एंड टीम को श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज से पहले दी चेतावनी

Sunil Gavaskar Warning to Gautam Gambhir Team India vs SL: भारत के पास अपनी काबिलियत साबित करने और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए नौ टेस्ट मैच हैं. अभी, गौतम गंभीर की कोचिंग वाली टीम नौ मैचों में चार जीत और चार हार के साथ 48.15 PCT के साथ स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर है. इसलिए, 15 अगस्त से शुरू होने वाली श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीशुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम के लिए अपने अभियान को सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होगी. दूसरी ओर, श्रीलंका 41.67 PCT के साथ छठे स्थान पर है.

भारत के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने भारत को एक सलाह दी है. हमेशा टीम को किसी व्यक्ति से ऊपर रखें.

गावस्कर ने 'स्पोर्टस्टार' में लिखा, "श्रीलंका में दो मैचों की सीरीज आसान नहीं होगी, क्योंकि श्रीलंका अपने घरेलू मैदान पर एक मजबूत टीम है. इन दोनों टेस्ट मैचों को जीतना नए टेस्ट सीज़न की अच्छी शुरुआत होगी और टीम को WTC फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए ज़रूरी गति भी देगा. ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत और थोड़ी किस्मत की भी ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे बढ़कर, यह विश्वास कि भारतीय क्रिकेट प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि कोई व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा नाम क्यों न हो."

अगर भारत श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से जीतता है, तो उनका PCT बढ़कर 57.58 हो जाएगा, लेकिन वो कोई स्थान नहीं हासिल कर पाएंगे. बांग्लादेश 58.33 PCT के साथ चौथे स्थान पर बना रहेगा. हालांकि, अगर सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ होती है, तो भारत का PCT 48.48 होगा. वे WTC स्टैंडिंग में कोई स्थान नहीं खोएंगे, क्योंकि श्रीलंका का PCT 44.44 होगा, जो उनके लिए पांचवें स्थान पर चढ़ने के लिए काफ़ी नहीं होगा.

हालांकि, भारत के लिए 0-2 से सीरीज हारना गिल और उनकी टीम के लिए बुरी खबर होगी. उस स्थिति में, भारत का PCT गिरकर 39.39 हो जाएगा, जबकि श्रीलंका 61.11 पर पहुँच जाएगा और स्टैंडिंग में चौथा स्थान हासिल कर लेगा. हालाँकि उस स्थिति में भारत का अभियान खत्म नहीं होगा, लेकिन 0-2 से सीरीज़ की हार निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगी, क्योंकि उनकी अगली दो सीरीज़ न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ होंगी. अगर भारत यह सीरीज़ 1-0 से हारता है, तो श्रीलंका 50.00 के PCT के साथ पांचवें स्थान पर पहुँच जाएगा. वहीं, अगर भारत सीरीज़ 1-0 से जीतता है, तो वह 51.52 के बेहतर PCT के साथ पांचवें स्थान पर ही बना रहेगा.