'जब चाहे बल्लेबाजी में गियर बदल सकता है', स्टीव स्मिथ ने इस खिलाड़ी को लेकर की भविष्यवाणी, जल्द खेलेगा तीनों फॉर्मेट

Steve Smith react on Sam Konstas: फोक्स क्रिकेट को दिए इंटरव्यू में स्टीव स्मिथ ने कहा,  "जैसा कि हमने देखा है, वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और उसका भविष्य उज्ज्वल है.  

Steve Smith Big Statement on Sam Konstas
  • स्टीव स्मिथ ने सैम कोंस्टास को भविष्य का सुपरस्टार बताया है जो तीनों फॉर्मेट में खेलेगा
  • स्मिथ ने कहा कि कोंस्टास के पास मजबूत तकनीक और सभी गियर हैं लेकिन उसे खेल का तरीका समझना होगा
  • स्टीव स्मिथ ने बताया कि कोंस्टास को मैदान पर अकेले निर्णय लेने होंगे और अपने खेल को बदलना होगा
Steve Smith on Sam Konstas: एशेज सीरीज 2025 का आगाज 21 नवंबर  से होने जा रहा है. इस सीरीज को लेकर फैन्स के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है. इस सीरीज से पहले स्टीव स्मिथ ने वर्ल्ड क्रिकेट के उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो भविष्य का सुपरस्टार मानते हैं. फोक्स क्रिकेट के साथ बात करते हुए स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के भविष्य के स्टार सैम कोंस्टास को लेकर अपनी राय दी और माना है कि यह खिलाड़ी जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की ओर से तीनों फॉर्मेट खेलेगा. 

फोक्स क्रिकेट को दिए इंटरव्यू में स्टीव स्मिथ ने कहा,  "जैसा कि हमने देखा है, वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और उसका भविष्य उज्ज्वल है.  ज़ाहिर है कि वह खेल के लंबे प्रारूप में खेलने और अपनी शैली में अभी बहुत छोटा है.मेरा मतलब है, जब आप टॉप स्तर पर हों और इंग्लैंड जैसे ख़ास तौर पर उच्च-स्तरीय आक्रमण के ख़िलाफ़ खेल रहे हों, तो ऐसा करना मुश्किल होता है. जैसा कि मैंने पहले कहा, उसे यह समझना होगा कि वह कैसे खेलना चाहता है. वह सभी अलग-अलग लोगों से जितनी चाहे सलाह ले सकता है, लेकिन मैदान पर आपका हाथ थामने वाला कोई नहीं है. आपको मैदान पर अकेले ही जाकर परफॉर्मेंस देनी होगी.  आपको खुद ही यह तय करना होगा".

स्टीव स्मिथ ने आगे कहा, "मैंने पहले कहा, उसका भविष्य उज्ज्वल है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना खेल खेलना होगा. आप जानते हैं, कुछ ऐसे मौके होते हैं जब आप छठे गियर में जाकर बल्लेबाजी सकते हैं, लेकिन आपको परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना भी होता है. या फिर जो आपके सामने है उसको उसकी तरह से खेलें.  यही सबसे ज़रूरी चीज़ है".

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज ने कहा, "हमने देखा है कि उसके पास सभी गियर हैं. उसकी तकनीक मज़बूत है. वह सीखना और बेहतर होना चाहता है,  जैसा मैंने कहा, उसे बस यह पता लगाना है कि वह कैसे आगे बढ़ना चाहता है. जिस भी आक्रमण पर, जिस भी सतह पर वह खेल रहा है, जिस भी स्थिति में खेल रहा है, उसके अनुसार खेलना है. यह एक ऐसी चीज़ है, जैसे-जैसे वह आगे बढ़ेगा, वह सीखेगा, हमें याद रखना होगा कि यह लड़का अभी बहुत छोटा है.  उसने पूरे दिन का क्रिकेट भी ज़्यादा नहीं खेला है, टेस्ट क्रिकेट की तो बात ही छोड़ दीजिए. तो वह अभी भी सीख रहा है और वह बेहतर होता जाएगा, जैसे-जैसे वह खेलों का अनुभव लेगा वह बेहतर होते जाएगा."

