IPL 2027 के लिए दिल्ली कैपिटल्स में एक और दिग्गज की एंट्री, फास्ट बॉलिंग कोच बने चमिंडा वास

IPL के अगले सीजन से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) अपने कोचिंग स्टाफ में बदलाव कर रही है. इसी क्रम में, श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वास को टीम का फास्ट बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है. इस महीने की शुरुआत में, फ्रेंचाइजी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए घोषणा की थी कि वे अपने मौजूदा कोचिंग स्टाफ से अलग हो रहे हैं. यह बदलाव 2027 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज चमिंडा वास पहले भी श्रीलंका की पुरुष टीम और SLC अकादमी के साथ कोचिंग की भूमिका निभा चुके हैं. इसके अलावा, उन्होंने न्यूजीलैंड और आयरलैंड की टीमों के साथ सलाहकार के तौर पर काम किया है और कई अन्य फ्रेंचाइजी लीगों में भी कोचिंग की जिम्मेदारियां संभाली हैं.

साथ ही, ऐसी भी उम्मीद है कि भारत के पूर्व लेग-स्पिनर अमित मिश्रा, जो IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक रहे हैं, टीम के स्पिन-बॉलिंग कोच के रूप में जुड़ेंगे. पिछले साल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद, यह मिश्रा का पहला कोचिंग असाइनमेंट होगा. अगस्त में बेंगलुरु के 'जस्ट क्रिकेट ग्राउंड' में DC के ट्रायल और ऑफ-सीजन कैंप के दौरान सौरव गांगुली, युवराज सिंह और अमित मिश्रा मौजूद थे. सितंबर में, नई दिल्ली के एयरोसिटी में आयोजित एक अन्य कैंप और ट्रायल में भी युवराज, मिश्रा और वास शामिल हुए थे.

DC अब एक बिल्कुल नया कोचिंग सेटअप तैयार कर रही है. भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, जो फिलहाल JSW के 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' हैं, अब टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. गांगुली ने इस साल की शुरुआत में SA20 लीग में 'प्रिटोरिया कैपिटल्स' के हेड कोच के रूप में काम किया था, जो कोचिंग में उनकी पहली भूमिका थी. इसके अलावा, वे विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में भी DC टीम के साथ जुड़े रहे हैं.

फ्रेंचाइजी ने भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को भी अपना बैटिंग कोच नियुक्त करने की घोषणा की है. युवराज, जिन्होंने भारत के लिए वनडे और टी20 विश्व कप जीते हैं, टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह के लिए एक सक्रिय मेंटर रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने समय-समय पर ऋषभ पंत और संजू सैमसन के साथ भी काम किया है.

यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब एक बड़े ट्रेड डील के तहत पूर्व कप्तान ऋषभ पंत, लखनऊ सुपर जायंट्स से वापस दिल्ली कैपिटल्स में आ गए हैं. इसके बदले में बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव को लखनऊ भेजा गया है. अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स IPL 2026 में छठे स्थान पर रही थी और टीम अभी भी अपने पहले IPL खिताब की तलाश में है.

