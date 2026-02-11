विज्ञापन
South Africa vs Afghanistan Live: दक्षिण अफ्रीका ने शुरू की बल्लेबाजी, एडेन मार्कराम के रूप में पहला झटका

South Africa vs Afghanistan Live Score Updates: कनाडा पर जीत के बाद साउथ अफ्रीका अभी टेबल में टॉप पर है, लेकिन न्यूजीलैंड से हारने के बाद अफगानिस्तान के सुपर आठ स्टेज में पहुंचने के सपनों को बड़ा झटका लगा.

South Africa vs Afghanistan Live Score Updates: T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप D मैच में साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी शुरू कर दी है. अफ्रीका को पहला झटका लग चुका है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. (SCORECARD)

कनाडा पर जीत के बाद साउथ अफ्रीका अभी टेबल में टॉप पर है, लेकिन न्यूजीलैंड से हारने के बाद अफगानिस्तान के सुपर आठ स्टेज में पहुंचने के सपनों को बड़ा झटका लगा. गुलबदीन नायब की 35 गेंदों में 63 रन की पारी की वजह से अफगानिस्तान ने 182 का बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन कमजोर बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से न्यूजीलैंड ने आसानी से टारगेट हासिल कर लिया. दूसरी ओर, एडेन मार्करम (59) की शानदार पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने कनाडा के खिलाफ आसान जीत हासिल की.

टीमें:
साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, जॉर्ज लिंडे, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी

अफगानिस्तान (प्लेइंग XI): रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इब्राहिम ज़द्रान, गुलबदीन नायब, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फज़लहक फारूकी

South Africa vs Afghanistan Live Score Updates from Narendra Modi Stadium, Ahmedabad


