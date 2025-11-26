विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: किसी ने सोचा तक न होगा.. घर में टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी हार, टीम इंडिया तूने क्या किया?

भारतीय दूसरी पारी में 408 रन ही बना सकी भारत को 408 हराकर साउथ अफ्रीका ने ऐतिहासिक जीत हासिल की.  साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरी पारी में स्पिनर  साइमन हार्मर ने 6 विकेट लिए और भारतीय बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. 

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA: किसी ने सोचा तक न होगा.. घर में टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी हार, टीम इंडिया तूने क्या किया?
साउथ अफ्रीका ने भारत को गुवाहाटी टेस्ट में 408 रनों से हराया
  • साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज क्लीन स्वीप की
  • साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए जिसमें मुथुसामी ने शतकीय पारी खेली और काइल वेरेन ने भी योगदान दिया
  • भारत की पहली पारी में केवल दो सौ एक रन बने जिसमें यशस्वी जायवाल ने 58 रन बनाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs SA: गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने कमाल का खेल दिखाते हुए भारत को 408 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने भारत का दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. यह भारत की टेस्ट में सबसे बड़ी हार है. इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहले खेलते हुए साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन का स्कोर बनाया था. साउथ अफ्रीका की ओर से सेनुरन मुथुसामी ने 109 रन की पारी खेली जिसके दम पर अफ्रीका ने 489 का स्कोर करने में सफलता हासिल की थी. वहीं, ट्रिस्टन स्टब्स ने 49 रन बनाए थे. दोनों की पारी के अलावा काइल वेरेन ने 45 रन बनाए थे. वहीं, पहली पारी में भारत की ओर से कुलदीप यादव को 4 विकेट मिला था. दो विकेट जडेजा लेने में सफल रहे थे. इसके बाद जब भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी खेली तो केवल 201 रन ही बना सकी.

Latest and Breaking News on NDTV

भारत के बल्लेबाज पूरी तरह से विफल रहे थे. भारत की ओर से केवल यशस्वी जायवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और  58 रन बनाकर आउट हुए थे. साउथ अफ्रीकी की ओर से मार्को यान्सन ने 6 विकेट और तीन विकेट साइमन हार्मर ने हासिल किए थे. भारत पर 288  की लीड हासिल की थी.

इसके बाद दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने 288 5 विकेट पर 260 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी. जिसके कारण भारत को 549 रन का टारगेट मिला था. भारतीय दूसरी पारी में 140 रन ही बना सकी, भारत को 408 हराकर साउथ अफ्रीका ने ऐतिहासिक जीत हासिल की.

Latest and Breaking News on NDTV

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की यह रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरी पारी में स्पिनर साइमन हार्मर ने 6 विकेट लिए और भारतीय बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. हार्मर के अलावा केशव महाराज को दो विकेट और सेनुरन मुथुसामी को एक विकेट हासिल किए , दूसरी पारी में भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 54 रन की पारी खेली.

टेस्ट में भारत की सबसे बड़ी हार

408 रन बनाम SA (गुवाहाटी, 2025)*
342 रन बनाम AUS (नागपुर, 2004)
341 रन बनाम PAK (कराची, 2006)
337 रन बनाम AUS (मेलबर्न, 2007)
333 रन बनाम AUS (पुणे, 2017)

दक्षिण अफ्रीका पहली पारी: 489

भारत पहली पारी: 201

दक्षिण अफ्रीका दूसरी पारी:

रेयान रिकेल्टन का सिराज बो जडेजा 35

ऐडन मारक्रम बो जडेजा 29

ट्रिस्टन स्टब्स बो जडेजा 94

तेम्बा बावुमा का रेड्डी बो वाशिंगटन 03

टोनी डि जॉर्जी पगबाधा बो जडेजा 49

वियान मुल्डर नाबाद 35

अतिरिक्त: 15

कुल: 78.3 ओवर में पांच विकेट पर: 260 रन :पारी घोषित:

विकेट पतन: 1-59, 2-74, 3-77, 4-178, 260

गेंदबाजी:

बुमराह 6-0-22-0

सिराज 5-1-19-0

जडेजा 28.3-3-62-4

कुलदीप 12-0-48-0

वाशिंगटन 22-2-67-1

जायसवाल 1-0-9-0

रेड्डी 4-0-24-0

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Vs South Africa 2025 India, Cricket, Ravindrasinh Anirudhsinh Jadeja, India, South Africa
Get App for Better Experience
Install Now