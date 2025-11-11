'मुझे कोई कारण नहीं दिखता', मोहम्मद शमी की अनदेखी किए जाने पर आग बबूला हुए सौरव गांगुली

Sourav Ganguly on Mohammed Shami : पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली चाहते हैं कि मोहम्मद शमी सभी प्रारूपों में भारतीय टीम में वापसी करें क्योंकि उनका मानना ​​है कि यह कुशल तेज गेंदबाज ‘फिट है और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है'. हालांकि ऐसा लगता है कि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति इस 35 वर्षीय तेज गेंदबाज को नजरअंदाज कर चुकी है जिनकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए अनदेखी की गई है. वह पिछली बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की ओर से खेले थे.

गांगुली सोमवार को एक कार्यक्रम के इतर कहा, ‘‘शमी असाधारण रूप से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. वह फिट हैं और हमने तीन रणजी ट्रॉफी मैच में देखा, जहां उन्होंने अपने दम पर बंगाल को जीत दिलाई.''

शमी ने अब तक 15 विकेट लिए हैं और बंगाल को शुरुआती दो मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई लेकिन त्रिपुरा के खिलाफ एक भी विकेट नहीं ले पाए थे. उन्होंने इस सत्र में तीन मैच में 91 ओवर फेंके हैं.

इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने 2023 विश्व कप के बाद टखने की सर्जरी करवाई थी. विश्व कप में वह 10.70 की औसत से 24 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे सफल गेंदबाज रहे थे.

गांगुली ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि चयनकर्ता देख रहे हैं और मोहम्मद शमी तथा चयनकर्ताओं के बीच बातचीत चल रही है. लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो फिटनेस और कौशल के मामले में यह वही मोहम्मद शमी हैं जिन्हें हम जानते हैं।''

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वह भारत के लिए टेस्ट मैच, एकदिवसीय क्रिकेट और टी20 क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते क्योंकि यह हुनर ​​बहुत बड़ा है.''

साउथ अफ्रीका सीरीज के अलावा अगले छह महीनों में भारत के लिए कोई लाल गेंद का मैच नहीं होने के कारण यह देखना बाकी है कि क्या शमी जून 2023 में द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के रूप में अपना आखिरी टेस्ट खेल चुके हैं या नहीं.

लंबे प्रारूप में प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप तेज गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बन गए हैं. 2027 का वनडे वर्ल्ड कप अभी दो साल दूर है और ऐसे में शमी को बार-बार चोट लगने की चिंता चयनकर्ताओं को प्रभावित कर सकती है.