IND vs SA: पंत -जुरेल या सुदर्शन, भारतीय प्लेइंग XI में किसे मिलना चाहिए पहले टेस्ट में मौका, सौरव गांगुली ने बताया

Sourav Ganguly India playing XI vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच 14 नंवबर को खेला जाएगा.

Sourav Ganguly react on India playing XI vs South Africa:  शुक्रवार से ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाली आगामी दो टेस्ट मैच की सीरीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए सौरव गांगुली ने उम्मीद जताई कि विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को पूरी तरह से बल्लेबाजी योग्यता के आधार पर टीम में जगह मिलेगी. गांगुली ने कहा, ‘‘वह अच्छा खेल रहा है, है ना? ऋषभ वापस आ गया है और मुझे नहीं पता कि चयनकर्ता क्या सोच रहे हैं. असल में स्थान तय हो चुके हैं - दो सलामी बल्लेबाज, चौथे नंबर पर (शुभमन) गिल, पांचवें नंबर पर पंत, केएल (राहुल), (रविंद्र) जडेजा. खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. इस समय ध्रुव जुरेल के लिए जगह बनाना कितना आसान होगा, मुझे नहीं पता.''

उन्होंने सुझाव दिया कि साई सुदर्शन की मौजूदगी के बावजूद तीसरा स्थान एक विकल्प हो सकता है. गांगुली ने कहा, ‘‘लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे तीसरे नंबर पर किसे भेजना चाहते हैं - क्या वे साई सुदर्शन के साथ जाना चाहते हैं या फॉर्म में चल रहे ध्रुव को लाना चाहते हैं. हम पता लग जाएगा.''

साउथ अफ्रीका सीरीज में पंत की वापसी भी होगी जो जुलाई में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान पैर के फ्रैक्चर से उबर चुके हैं. इस बीच जुरेल जबरदस्त फॉर्म में हैं और उन्होंने रविवार को बेंगलुरु में संपन्न हुए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ‘ए' के ​​खिलाफ दोनों पारियों में शतक जड़े. गांगुली ने भारत को घरेलू मैदान पर जीत का प्रबल दावेदार बताया.

उन्होंने कहा, ‘‘क्योंकि भारत का स्पिन आक्रमण बहुत अच्छा है. और यह युवा टीम तीन महीने पहले इंग्लैंड गई थी और असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था. यह देखने लायक श्रृंखला थी - गिल, यशस्वी (जायसवाल), राहुल, पंत का असाधारण प्रदर्शन. वे असाधारण रहे हैं. मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जडेजा... भारत के पास प्रतिभाओं का भंडार है. '

गांगुली ने कहा, ‘ साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान में अच्छा खेला है. लेकिन भारत में भारत के खिलाफ खेलना अलग स्थिति है. भारत से मुकाबला करने के लिए उन्हें वाकई बहुत अच्छा खेलना होगा''

